留任特例挨酸「考試不及格」 陳昭姿曝和柯文哲談妥「代孕條款」

民眾黨立委陳昭姿任期成黨內特例引發爭議。（資料照）

民眾黨不分區立委因黨內「兩年條款」，8名立委除了遞補的劉書彬，其餘都將在今年1月31日卸任，不過，力推《人工生殖法》的陳昭姿去留卻引發關注，引來同黨立委林國成批評「好像考試及格的人要卸任、考試不及格的卻要留任」，對此，陳昭姿自曝沒和前民眾黨主席柯文哲牽兩年條款，也針對不及格留任回擊。

陳昭姿成為黨內例外，引來同事不滿，即將卸任的林國成上節目公開批評，他認為，身為不分區立委，當然尊重黨中央，但也直言「考試及格、人就要卸任，考試不及格、人就要留任」，直呼「不太符合邏輯」；麥玉珍也開酸，任期長短不能左右法案是否能通過，「若留下來就一定會過，那未完成的法案，只要拉長任期就能自動通過？」

柯文哲2日為了協助陳昭姿在立院推動《人工生殖法》修正草案，罕見拜會民進黨、國民黨黨團，足見他對《人工生殖法》重視。立院社福衛環委員會今（8日）審查《人工生殖法》修正草案，陳昭姿在會中自曝「自己沒有簽兩年條款」。

面對黨內對於任期質疑，陳昭姿今接受《民視》訪問時重申自己不適用兩年條款，並曝光和柯文哲談好的是「代孕條款」，也就是法案完成後才離任，面對林國成不及格說，她則表示，不了解林國成講這段話真正意思，但她也反問：「這跟考試有關係嗎？」面對任期疑慮，陳昭姿則指出，現在距離休會還有兩三週，她期待趕快努力，盡量跟其他同事一致。





