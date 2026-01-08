留住優秀特教人才 嘉市提高特教助理人員待遇

為完善特殊教育支持體系並穩定特教助理人員人力，嘉義市政府將自114學年度起，實施時薪制特殊教育助理人員「全聘期制」，不僅於寒暑假期間持續為助理人員投保勞健保、年資不中斷，並自今年1月1日起，主動將時薪調高至新臺幣215元，預估全市受益人數超過100人。

教育處郭添財處長指出，此次嘉義市調薪至每小時215元，高於最低基本工資每小時196元，並提供優於部分縣市的保障內容，期能留任優秀人才。