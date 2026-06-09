留住台北師資！ 沈伯洋拋「校園第三方機制」幫教師減壓
〔記者林哲遠／台北報導〕民進黨立委張雅琳今偕同台北市長參選人、立委沈伯洋召開台北市國小學生家長聯合會互動式座談，與家長面對面討論教育議題。沈在會前受訪時再次說明，引進「第三方機制」以減輕校園教師壓力的具體政策，並強調輔導人員解決的是個案的心靈狀況，而第三方則能處理爭執、關係修復，讓老師回歸教學現場，不然台北市真的越來越留不住老師。
民進黨立委張雅琳、吳思瑤、范雲、吳沛憶、沈伯洋今召開「與琳有約-台北市國小學生家長聯合會互動式」座談會，會中特別邀請教育部張廖萬堅次長與家長面對面探討第一線的教育實務與挑戰，討論縮短數位鴻溝、特教支持系統、教育經費分配、免費營養午餐政策、師生比等議題。
沈伯洋在會前受訪時表示，今天在政策的討論上想聚焦在教育的人才如何留下、師生比、營養午餐配套措施等，政策的出發點都是好的，但是有什麼更好的配套措施相信是家長關心的。比如說營養午餐免費品質如何維持、提升；師生比下降後，要如何確保有更多的教師能夠進來。
沈伯洋也提及，在教育現場學生、老師、家長之間遇到的衝突，需要第三方機制，無論如何都不應該讓壓力轉移到家庭或老師身上。他認為，建立一個第三方機制，才能夠真正減輕第一線教職員的負擔，讓他們更有餘力專注在教育現場，對家長來講一定也是好事。
談及過往擔任教授時在教育現場的親身經歷，沈伯洋說，他自己也是大學教授，所以對於在教書現場這件事情很有感；另一方面，他孩子現在也5歲了也要進入到學校，「我同時具備老師、家長的身份，知道壓力不應是兩邊在互相移轉。」
沈伯洋透露，他在台北大學犯罪學研究所時，有一個非營利組織「橄欖枝中心」專門在處理校園霸凌中老師、家長之間的問題。現在雖然有輔導人員，但其機制是「單點」協助，並非是在解決爭議的本身，而是解決他們的心靈的狀態，但第三方對於爭執如何解決、關係如何修復是專業的，直接讓專業人員負責，才能讓老師回歸教學現場，不然台北市真的越來越留不住老師。
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