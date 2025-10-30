留住大腦主權3／「我的AI知道我眼睛乾澀」 小說家把AI訓練成「職涯教練兼助理」
AI知道我眼睛乾澀 也知道我不敢發問
小說家／博士生 陳又津
陳又津在散文集《準台北人》曾書寫兒時老師發家長會問卷，印著「撥冗參加」與「不克出席」2個框框，她父親是福建榮民、母親是印尼華僑，皆不識「撥冗」與「不克」。未滿10歲的女孩不敢問老師，窘迫之下推敲「不克出席」應就是「不出席」，自行勾了這個選項。
時隔30年，相同的學校場景，台灣新二代小學生若遇類似困境，結局很可能被改寫。「爸媽看不懂『撥冗』和『不克』？沒關係，我就拍照給AI，問它要勾哪一個選項就好啦。」三十九歲的陳又津很快想出解方，言談爽朗明快，那也許是她童年不曾擁有的鬆弛。
陳又津長年關注離散書寫與移民議題，近年赴美，仍持續對移民議題展開觀察與關懷。她發現，AI工具的普及，讓移民第二代不再需要頻繁協助父母處理語言與行政事務，降低親代對子代的依賴，「現在移民小孩不用再替爸爸媽媽解決所有問題了，只要打開AI，大家就知道該怎麼做。」
善用工具 高效率管理
陳又津也是記者、小說家、Podcast主持人，2022年起多了個博士生身分，在美國德州大學奧斯汀分校攻讀學位，斜槓大學助教。從生活、學術、創作角度出發，對她而言，AI皆非奇技淫巧，更像是伴她成長的「個人職涯教練兼助理」。
2022年，陳又津博士班一年級，最迫切挑戰是產出符合美國學術界範式的報告。她曾去學校寫作中心找母語人士討論作業該怎麼修，「剛開始大家都說，你需要交美國朋友，讓他幫你看作業。有了AI，我完全不需要做這件事，為什麼要刻意去交美國朋友，只為幫我改作業？」
在寫作中心與母語人士多次交流後，陳又津摸索出一套修改報告流程，她把同套流程拿來與AI互動，發現重點在於如何正確下Prompt（指令），只要指令下得對，AI可以協助她修出一篇符合學術體例的英文報告。
她意外的收穫是：透過與AI協作，整理出屬於自己的高效運用時間模式。彼時她一邊念書、抽空批改學生作業，還要每天保留時間完成長篇BL小說創作，「我每個月都會下一個Prompt，請ChatGPT幫我觀察我的工作（時間分配）有什麼亮點，它很有全局觀，看完我30天的工作日誌，發現『我連續專注時間不超過35分鐘』，也知道我眼睛很容易乾澀，歸納出適合我身體的工作節奏。」目前，陳又津每天晨起，會先手寫文稿，再坐定電腦前，打字35分鐘再去運動，「我很需要固定的創作時間。AI分析對我幫助很大，以往光是把創作時間保護下來，就花很多力氣。」
把時間省下來，是為了換取更多創作時間。幾經摸索，她建構出自己的「AI團隊」—生活瑣事諸如「在德州換駕照要準備什麼文件」，問Grok；創作筆記彙整與時間分配建議，問ChatGPT；讀論文劃重點，尤其PDF檔，丟給Notebook LM；做Podcast逐字稿，使用Cleanvoice；採訪或田野逐字稿，用Good Tape；統整小說大綱或撰寫獎助計畫，使用Claude。至於身為大學助教，需批改大量作業，這一點，陳又津還是自己來—即使她能一眼看穿，哪些作業是AI寫的。
嚴守界線 人工改作業
人工智慧帶來的倫理難題，近年重複出現在美國學術界，《紐約時報》今年五月刊登一篇題為〈教授們因使用人工智慧而面臨學生憤怒〉的報導，指出美國教授使用生成式AI時，面臨強烈反彈，學生投訴教職員禁止他們用AI，卻自己倚賴AI，是偽善行為；一名東北大學（Northeastern University）學生因教授未揭露使用AI製作講義，而要求校方退還8,000美元（約新台幣24萬元）學費；也有學生因教授以ChatGPT給回饋感到被冒犯，怒而轉學。
「我其實很怕激怒學生…」陳又津說，在美國學術界擔任助教或兼課老師，收入並不高，許多人身兼多職，只能在有限時間內快速完成大量教學事務，故而使用AI。但她謹慎起見，也為避免遭學生投訴，全人工批改作業，儘量做到標準一致，扣1分、扣2分，都有憑據。
在教學現場，她認為與其禁用AI，不如鼓勵揭露「如何用AI」；例如她一名朋友在美國教英語寫作，決定鼓勵學生擁抱AI，「我們不妨請學生說說：如何使用它？老師也可以建議：該怎麼使用AI（協助寫作）？」結果，「寫很爛的作業」比率竟大幅降低，班級平均寫作能力提升了。
至於創作現場對「作者風格被複製」的焦慮，目前還未對陳又津造成困擾。「我作為創作者，其實有在追求『讓人看不出風格』喔。」她透露曾做過一項實驗：將自己多部作品的內容餵給 AI，發現無法產出與她寫作口吻相近的文字，「啊，這要是被我的編輯知道，會不會被罵死？」
陳又津並非真的怕被罵；只是在台灣傳統教育養成之下，身為新二代，她兒時長期不敢、也不擅長問問題，背後原因是怕問錯。近年AI出現，讓她首次感覺「可以問到飽」，從生活瑣事、學術研究追問到文學，面對AI，她不再不敢發問。
「AI其實是一面鏡子。」陳又津觀察：「如果我擅長寫對話，我訓練出來的AI就很會寫對話；如果有作家擅長設定世界觀，那他訓練出來的AI，一定也會精於世界觀架構。」她認為，每個人的資料庫都不一樣，創作之路注定孤獨，這一點並未因AI問世而改變。
「你每天問它『魔鏡啊魔鏡，誰是世上最美的人？』其實你看到的，都是自己。」在語言與程式語言的縫隙裡，小說家努力寫下自己的最佳版本，「你可以把無聊的勞務都外包給AI，但如果你連自己的盲點都沒發現，創作還是會鬼打牆。所以，有時還是要記得，去問一下人類的意見。」
更多鏡週刊報導
留住大腦主權1／第一次付費ChatGPT就刪帳號 工程師背景總編輯：無法把AI當人
留住大腦主權2／AI分析鄭南榕《自由時代》 她帶領學生思考「我們要被AI賦能或附身？」
其他人也在看
MLB／洛時痛批道奇正在四分五裂 隊史最偉大陣容快要變歷史
道奇隊今在世界大賽第5戰又以1：6不敵藍鳥隊，挑戰2連霸陷入2勝3敗絕境，「洛杉磯時報」毫不留情痛批，這支棒界最富有的球隊正在四分五裂，很快就會在另一個國家面臨另一個現實，就是輸掉世界大賽。 藍...聯合新聞網（運動） ・ 14 小時前
王子曖昧狂撩人妻簡廷芮「我以為喜歡我」 昔日手放大腿畫面曝光
范姜彥豐昨（10/29）指控王子（邱勝翊）介入他和粿粿（江瑋琳）的婚姻，震撼演藝圈，王子隨後發聲明承認「與粿粿的關係超越朋友界線」，但否認破壞家庭。不料事件尚未平息，又有網友挖出王子過往在社群上的留言「毫無邊界感」，對象還包括同樣已婚已育的簡廷芮，引發批評。太報 ・ 10 小時前
豬瘟破口抓到了？ 立委驚爆「他一年申請3002次食品免查驗」沒人管
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導 非洲豬瘟破口抓到了？外界高度質疑現行「一般食品6公斤及1000美元以下免申請輸入查驗」制度有漏洞，民進黨立委林淑芬今（30）日揭露，有民眾去年就申請多達3002次，一年有294天「天天都申報」、「還自用咧！」批評食藥署開了門卻兩手一攤；食藥署長姜至剛則回應，將針對申請高頻次民眾加強勾稽，而該名民眾今年9月已被登門稽查...匯流新聞網 ・ 17 小時前
王子承認與粿粿「超過朋友界線」向范姜彥豐道歉：錯誤沒有藉口
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，引起軒然大波。王子於下午2點38發文，打破沉默，承認越過朋友界線：「從一個單純傾聽者漸漸過度關心，超過了朋友間，應有的界線，雖出於心疼與關心，但不是應有的表達方式，錯誤就是錯誤，沒有藉口。」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
獨家／粿粿爆早住進王子家！ 范姜彥豐心碎狠斷3年夫妻情
范姜彥豐昨（29日）透過影片公開指控老婆粿粿與王子（邱勝翊）婚內出軌！關鍵時間就在今年3月底粿粿與王子及其他友人到美國旅遊兩週，返台後從早出晚歸到天亮才回家，最後直接不回家。知情人士向本刊透露，「人（粿粿）還沒離就已住進王子家中。」范姜彥豐無可奈何情況下，只好放棄協商。鏡週刊Mirror Media ・ 8 小時前
粿粿出軌王子！與范姜彥豐4個月離婚談不攏 律師猜原因：太多人知道
范姜彥豐與粿粿結婚3年，昨（29）日毀滅式爆料她婚內出軌好友王子（邱勝翊），對此粿粿反駁「說了許多與事實不符的內容」，王子則坦承兩人相處「超過了朋友間應有的界線」。消息一出炸裂外界三觀，不過就范姜彥豐、粿粿協商這麼久，究竟為何談不成？就有律師猜測，除了價碼談不攏，也有可能是因為過程中太多人知道，就算保密也沒用。三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前
59歲坣娜傳胰臟癌逝！醫揭「1現象」是癌前症狀：很難發現
歌手坣娜驚傳於本月16日因病過世，享年59歲，如今有消息傳出，她是不敵胰臟癌病逝。胰臟癌是國人十大癌症的第七名，由於不易發現與治療，發生率幾乎就是死亡率，向來被稱為「癌王」。醫師錢政弘表示，一項美國研究發現，胰臟癌患者在確診前一年半開始會出現體溫微微上升的現象，可能只是37.1、37.2°C，是值得民眾注意的細微徵兆。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
坣娜胰臟癌逝！研究揭「1物」超毒：大增罹癌風險
歌手坣娜於16日因胰臟癌病逝，享年59歲，消息一出震驚演藝圈與粉絲。醫師錢政弘表示，一般提到胰臟癌，會先想到糖尿病，但一篇針對成年女性得胰臟癌的研究發現，有抽菸者的罹癌風險多1.5倍。兒童時期曾吸二手菸者多1.47倍；有抽菸且在生活中吸二手菸者多1.68倍；有抽菸且在兒童時期吸二手菸的人更多出2.8倍，相當驚人。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
獨／范姜彥豐有明確證據！知情人士揭：看到關鍵照片
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿，與男星范姜彥豐交往6年後步入婚姻殿堂，然而婚僅維持3年時間竟爆出婚變消息，范姜彥豐29日發出黑底白字文，長達9分鐘影片控訴粿粿和前棒棒堂成員王子之間的不倫戀情，引發各界關注。民視 ・ 1 天前
59歲坣娜「驚傳病逝」！最後一篇貼文「這1句」曝
娛樂中心／于士宸報導女歌手坣娜驚傳病逝！坣娜過去以〈奢求〉、〈自由〉等歌曲紅極一時，據了解，她10月16日時，疑似遭網傳病逝，享年59歲。消息曝光後，讓演藝圈友人與粉絲震驚不已。然而，知名製作人張光斗稍早也發文了。民視 ・ 1 天前
差點在金鐘獎引爆？范姜彥豐被指心軟收手 全因粿粿私下求情「別讓王子難看」
[FTNN新聞網]記者蕭廷芬／綜合報導男星范姜彥豐跟粿粿結婚3年爆出婚變，范姜彥豐昨（29）日突然以一支長達9分鐘的影片，指控妻子婚內出軌藝人王子（邱勝翊）...FTNN新聞網 ・ 16 小時前
手握鐵證！徵信社實錘爆內幕「絕對可以支持范姜彥豐」 網驚：粿王輸定
粿粿和范姜彥豐2022年結婚育有一女，結婚3年爆出婚變，范姜彥豐怒控男星王子和粿粿婚內出軌，王子則道歉坦承在得知女方協議離婚的過程中「超過了朋友間應有的界線」。有網友認為「先吃瓜不罵不站邊」，對此，「徵信執行長」謝智博發聲，表示「放心，絕對可以支持范姜！」證實粿粿偷吃王子。三立新聞網 setn.com ・ 20 小時前
范姜彥豐直嗆王子「破壞我的家庭」：居然還能心安理得上台領獎
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿婚內出軌王子邱勝翊，表示經過四個月協商無果，於是決定採取法律途徑，放棄協商、停止退讓。最後更是直接嗆聲王子：「你居然還能心安理得的打扮得光鮮亮麗，走紅毯、甚至上台領獎？」簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 13 小時前
范姜彥豐不要看！王子越線互動又被挖 猛虧粿粿「都在做人」
范姜彥豐昨（29）日發文怒控結婚3年的老婆粿粿出軌，對象是好友王子（邱勝翊），網友則紛紛當起柯南辦案，猛挖兩人社群平台釐清時間線，發現不少曖昧互動、文字，一切似乎早就有跡可循。其中一篇去年底的貼文，王子狂虧粿粿「都在做人」，更是掀起廣大網友議論。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
很多人不知道！「1飲品」是粒線體毒物 醫示警：喝多腎會壞
若想維持腎臟的健康，其實最重要的關鍵在於細胞中的「粒線體」，腎臟科醫師洪永祥表示，粒線體是生命的「發電廠」，一旦它出問題，腎臟就會「缺電」，進而出現損傷。對此，他列出會破壞粒線體，導致器官缺能量的4大因素，以及保護粒線體的方法，其中很多人都愛喝的「含糖飲料」，對粒線體來說是毒物，一定要少喝。三立新聞網 setn.com ・ 2 天前
昔同框范姜彥豐、粿粿！蔡阿嘎再曬5合照喊「不寒而慄」 網：全都出事
范姜彥豐與粿粿結婚3年爆婚變，昨日范姜彥豐毀滅式爆料，妻子粿粿與藝人王子（邱勝翊）婚內出軌，話題持續延燒。對此，百萬YouTuber蔡阿嘎今（30）日PO出5張合照，驚呼「看完這些照片不寒而慄…這算不算是一種反指標？以後不要再隨便跟人合照了」，網友一看照片裡的人物嚇傻「太扯！每個都出問題！」三立新聞網 setn.com ・ 15 小時前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 14 小時前
王子衝范姜彥豐IG「標記粿粿」！自爆互動被挖…逼瘋網：哪天？
娛樂中心／綜合報導中信啦啦隊Passion Sisters前成員粿粿與男星范姜彥豐，於2022年結婚的兩人共同育有1女，日前傳出兩人疑似婚變的消息，讓不少網友瘋猜背後真相，沒想到今（29日）范姜彥豐就突爆出粿粿與棒棒堂男孩成員王子（邱勝翊）「婚內出軌」，更批評「道德淪喪」，認為粿粿跟王子以為假裝成朋友就不會被發現，「真的讓人毛骨悚然」，隨後粿粿則發文回應目前正在協商離婚但對方提出離婚金額超出自己負擔，並表示范姜彥豐「說了許多與事實不符的內容」，隨後就有網友挖出過去王子曾在范姜彥豐的IG貼文底下「謎語留言」，吸引大批網友到場關切。民視 ・ 18 小時前
范姜彥豐「控粿粿出軌王子」被戴綠帽！影片公開「大膽內幕」
娛樂中心／巫旻璇報導中信兄弟啦啦隊「Passion Sisters」前成員粿粿（江瑋琳）在2022年與男星范姜彥豐步入婚姻，時常在社群媒體上分享甜蜜互動。不過近日有網友發現，夫妻倆近來同框畫面明顯減少，社群貼文多為各自的生活照、工作花絮與業配內容，讓「婚變疑雲」浮上檯面，引發外界關注。今（29）日稍早，范姜彥豐突然在Instagram限時動態發文，罕見提到兩人之間的狀況，暗指粿粿在婚內出現「道德淪喪」婚內出軌，甚至點名王子（邱勝翊），指控第三者介入婚姻。民視 ・ 1 天前