留住大腦主權3／「我的AI知道我眼睛乾澀」 小說家把AI訓練成「職涯教練兼助理」

陳又津（左）赴美攻讀博士期間，不斷與AI磨合協作方式。圖為她今年6月回台灣，與編劇何安妘（右）對談。（翻攝陳又津臉書）

AI知道我眼睛乾澀 也知道我不敢發問

小說家／博士生 陳又津

陳又津在散文集《準台北人》曾書寫兒時老師發家長會問卷，印著「撥冗參加」與「不克出席」2個框框，她父親是福建榮民、母親是印尼華僑，皆不識「撥冗」與「不克」。未滿10歲的女孩不敢問老師，窘迫之下推敲「不克出席」應就是「不出席」，自行勾了這個選項。

時隔30年，相同的學校場景，台灣新二代小學生若遇類似困境，結局很可能被改寫。「爸媽看不懂『撥冗』和『不克』？沒關係，我就拍照給AI，問它要勾哪一個選項就好啦。」三十九歲的陳又津很快想出解方，言談爽朗明快，那也許是她童年不曾擁有的鬆弛。

陳又津長年關注離散書寫與移民議題，近年赴美，仍持續對移民議題展開觀察與關懷。她發現，AI工具的普及，讓移民第二代不再需要頻繁協助父母處理語言與行政事務，降低親代對子代的依賴，「現在移民小孩不用再替爸爸媽媽解決所有問題了，只要打開AI，大家就知道該怎麼做。」

善用工具 高效率管理

陳又津也是記者、小說家、Podcast主持人，2022年起多了個博士生身分，在美國德州大學奧斯汀分校攻讀學位，斜槓大學助教。從生活、學術、創作角度出發，對她而言，AI皆非奇技淫巧，更像是伴她成長的「個人職涯教練兼助理」。

2022年，陳又津博士班一年級，最迫切挑戰是產出符合美國學術界範式的報告。她曾去學校寫作中心找母語人士討論作業該怎麼修，「剛開始大家都說，你需要交美國朋友，讓他幫你看作業。有了AI，我完全不需要做這件事，為什麼要刻意去交美國朋友，只為幫我改作業？」

在寫作中心與母語人士多次交流後，陳又津摸索出一套修改報告流程，她把同套流程拿來與AI互動，發現重點在於如何正確下Prompt（指令），只要指令下得對，AI可以協助她修出一篇符合學術體例的英文報告。

她意外的收穫是：透過與AI協作，整理出屬於自己的高效運用時間模式。彼時她一邊念書、抽空批改學生作業，還要每天保留時間完成長篇BL小說創作，「我每個月都會下一個Prompt，請ChatGPT幫我觀察我的工作（時間分配）有什麼亮點，它很有全局觀，看完我30天的工作日誌，發現『我連續專注時間不超過35分鐘』，也知道我眼睛很容易乾澀，歸納出適合我身體的工作節奏。」目前，陳又津每天晨起，會先手寫文稿，再坐定電腦前，打字35分鐘再去運動，「我很需要固定的創作時間。AI分析對我幫助很大，以往光是把創作時間保護下來，就花很多力氣。」

把時間省下來，是為了換取更多創作時間。幾經摸索，她建構出自己的「AI團隊」—生活瑣事諸如「在德州換駕照要準備什麼文件」，問Grok；創作筆記彙整與時間分配建議，問ChatGPT；讀論文劃重點，尤其PDF檔，丟給Notebook LM；做Podcast逐字稿，使用Cleanvoice；採訪或田野逐字稿，用Good Tape；統整小說大綱或撰寫獎助計畫，使用Claude。至於身為大學助教，需批改大量作業，這一點，陳又津還是自己來—即使她能一眼看穿，哪些作業是AI寫的。

嚴守界線 人工改作業

人工智慧帶來的倫理難題，近年重複出現在美國學術界，《紐約時報》今年五月刊登一篇題為〈教授們因使用人工智慧而面臨學生憤怒〉的報導，指出美國教授使用生成式AI時，面臨強烈反彈，學生投訴教職員禁止他們用AI，卻自己倚賴AI，是偽善行為；一名東北大學（Northeastern University）學生因教授未揭露使用AI製作講義，而要求校方退還8,000美元（約新台幣24萬元）學費；也有學生因教授以ChatGPT給回饋感到被冒犯，怒而轉學。

「我其實很怕激怒學生…」陳又津說，在美國學術界擔任助教或兼課老師，收入並不高，許多人身兼多職，只能在有限時間內快速完成大量教學事務，故而使用AI。但她謹慎起見，也為避免遭學生投訴，全人工批改作業，儘量做到標準一致，扣1分、扣2分，都有憑據。

在教學現場，她認為與其禁用AI，不如鼓勵揭露「如何用AI」；例如她一名朋友在美國教英語寫作，決定鼓勵學生擁抱AI，「我們不妨請學生說說：如何使用它？老師也可以建議：該怎麼使用AI（協助寫作）？」結果，「寫很爛的作業」比率竟大幅降低，班級平均寫作能力提升了。

至於創作現場對「作者風格被複製」的焦慮，目前還未對陳又津造成困擾。「我作為創作者，其實有在追求『讓人看不出風格』喔。」她透露曾做過一項實驗：將自己多部作品的內容餵給 AI，發現無法產出與她寫作口吻相近的文字，「啊，這要是被我的編輯知道，會不會被罵死？」

陳又津並非真的怕被罵；只是在台灣傳統教育養成之下，身為新二代，她兒時長期不敢、也不擅長問問題，背後原因是怕問錯。近年AI出現，讓她首次感覺「可以問到飽」，從生活瑣事、學術研究追問到文學，面對AI，她不再不敢發問。

「AI其實是一面鏡子。」陳又津觀察：「如果我擅長寫對話，我訓練出來的AI就很會寫對話；如果有作家擅長設定世界觀，那他訓練出來的AI，一定也會精於世界觀架構。」她認為，每個人的資料庫都不一樣，創作之路注定孤獨，這一點並未因AI問世而改變。

「你每天問它『魔鏡啊魔鏡，誰是世上最美的人？』其實你看到的，都是自己。」在語言與程式語言的縫隙裡，小說家努力寫下自己的最佳版本，「你可以把無聊的勞務都外包給AI，但如果你連自己的盲點都沒發現，創作還是會鬼打牆。所以，有時還是要記得，去問一下人類的意見。」

