留住抗戰真相反思歷史 徐全發表《旗正飄飄》評論集

台灣央廣網站的「洞察中國」專區，深受讀者關注，今年適逢我軍抗戰勝利80週年，文史學者徐全在「洞察中國」發表系列文章，現在更集結成冊，出版《旗正飄飄：紀念抗戰勝利80週年評論集》。徐全表示，紀念是一時，反思是永恆，國軍英雄用鮮血寫下的抗戰史不容扭曲，必須留住真相。

洞察中國 洞悉抗戰真相

紀念國軍抗戰勝利80週年，文史學者徐全今年在央廣「洞察中國」專區發表14篇系列文章，連同另外10篇關於戰後或仇日議題的獨立文稿，近期正式發表合集《旗正飄飄：紀念抗戰勝利80週年評論集》。

廣告 廣告

書中呈現當年軍民抗戰的歷史事實，並探討「七七抗戰」與「中國人民抗日戰爭」等相關名詞在意識形態上的差異，同時對於當今兩岸歷史話語權的博弈、北京對戰爭史觀的塑造、民間複雜的對日情緒，以及近代中日之間從「友」到「敵」的轉變等情況，進行學術分析。

徐全：『(原音)今年在央廣「洞察中國」撰寫這些文章的時候，我選的角度可能就是過去一些學界或者媒體不太討論到的，比如有一篇文章就提到，到底什麼叫做「中國人民抗日戰爭」，這個詞其實是共產革命概念當中的一部分，這一點其實是台灣跟海外很多人忽略的；再比如關於敵後游擊戰，哪怕在台灣，很多的歷史研究者都認為，抗戰當中，正面戰場是國軍，敵後戰場跟國軍沒有什麼關聯或者關聯度不高，這種認識其實是錯誤的，其實，即便是在敵後戰場，國軍都是付出了非常重大的犧牲。』

文史學者徐全發表《旗正飄飄》評論集。

真正紀念八年抗戰 而非八股抗戰史觀

徐全指出，沒有歷史應被湮沒、沒有英雄應當無名，回首那段歲月，有3個基本的歷史事實，包括中華民國政府是領導者、國軍是抗戰主力、美國是最堅定的盟邦。他細數那場戰爭，國軍歷經22次大型會戰、1,117場重要戰役、3萬8,931次小型戰鬥，共有321萬官兵傷亡，與美英盟邦並肩奮鬥，才取得了自由對抗奴役、民主對抗專制的光榮勝利。

他談到，寫這一系列文章，較大的挑戰是如何打破一般人對於傳統的「八股抗戰史觀」的印象。徐全：『(原音)所謂「八股抗戰史觀」就是把它單純的限定在國家、民族、愛國、勝利、仇恨這些概念當中去進行敘事；而新時代的一種抗戰歷史觀，是要將它放在人的尊嚴、自由與專制的對抗這種角度去理解。我覺得所謂抗戰歷史觀，我們真正要紀念的是「八年抗戰」，而不是「八股抗戰」，不論在台海兩岸，其實大家受「八股抗戰史觀」的那種影響是比較大的。』

不該拿歷史仇恨 綁架後人生活

徐全強調，「仇恨是沒有未來的」，他指出，日本在戰後成為走向和平主義道路的民主國家，戰後日本的繁榮是一種理性主義的復興，當年所有戰爭的當事方，現在應該做到的是「和解」，而不是再拿歷史的仇恨「綁架現在的生活」，在中國，到現在還有人在互聯網上傳舊日本軍隊細菌戰及各種殺戮的短影音，作為流量吸金的工具，同時毒化人們的心靈，這種刻意將二戰中的舊日本與目前的日本進行混淆，是價值觀上的巨大錯誤。

徐全：『(原音)在當代中國，對當年中日戰爭的認知部分缺少了一個非常重要的內容跟理解，就是當年日本的民主體制和憲政體制被破壞，被極端主義所裹挾，才讓國家走上了戰爭道路，這一點，在戰後的日本是得到深切反思的，包括石破茂在今年的終戰談話當中也提到了這一點。當代中國對這個戰爭的理解，基本上集中在國族的仇殺這個層面，就是侵略與被侵略，但是為什麼會發生侵略？以及侵略戰爭與民主政體之間的關係，探討得很少。』

民間反日情緒降溫 友日者持續增加

不過，他也觀察到，在微信和微博上，一旦出現反日流量，其實隨即也會遭到友日民眾的反制，而且聲量愈來愈大，代表友日的聲音在今天中國民間並不薄弱，且更加積極的表達看法。

他說，近日最讓他感慨的事情，就是日資企業「佳能」撤出中國市場，對中國員工發放高額的遣散費，員工們感念，集體到機場送別老闆。徐全：『(原音)幾百個員工到機場送別日本的老闆，因為日資企業所展現出的那種人性化，給出的高額遣散費，都讓大家深深的受到感動。所以你會看到中國民間社會對日本有另外一種，而且是很強大的不一樣的聲音，這個民族主義的反日情緒其實是在降溫的，即便現在中日關係並不好，日本所帶給中國社會的這種影響力也並沒有減弱。』

從抗敵號角到自由先鋒 感謝央廣

徐全在《旗正飄飄：紀念抗戰勝利80週年評論集》的序文中，特別感謝了央廣董事長賴秀如、總台長張瑞昌、副總台長沈聰榮等人。他說，中央廣播電臺當年在抗戰時期是「抗敵號角」，如今是華語媒體中的「自由先鋒」，他非常感謝央廣為匡復歷史真相和正義而做出的努力，讓他有機會在「洞察中國」表達對二戰暨抗戰歷史的思考，這也正是彰顯台灣的自由活力和民主魅力！