留住醫師 加班費免稅2月拍板

為提高醫院醫師留任意願，衛福部研擬「醫師加班費免稅」。圖為台北忠孝醫院急診。（本報資料照片）

為提高醫院醫師留任意願，衛福部研擬「醫師加班費免稅」。衛福部石崇良指出，目前規劃加班時數上限為單月80小時或3個月240小時，並依常態門診與輪班制，細分不同加班工時，預計2月拍板、農曆年前正式發函財政部。至於今年報稅能否適用，要看醫院本身是否具備明確工時紀錄資料。

石崇良說，衛福部與財政部賦稅組、行政院人事行政總處目前共識差不多了，「很快會有好消息」。制度設計上，第一步是訂「加班費時數上限」，作為免稅額的計算基礎，如勞基法是每月46小時。目前規劃醫師加班時數上限為單月80小時或3個月240小時。

第二步是定義「加班工時」，有些醫師出外診不是拿加班費，而是IDS診察費，須釐清如何計算；且醫院又分為輪班制、常態上班，正常上班可能是看門診，但輪班制在加護病房是8小時都處於高壓狀態，2種強度不一樣，必須分成常態工時及輪班制加班時數。

第三是時薪計算方式，石崇良說，會用總收入除以總工時，算出時薪，再乘以上限時數。上述規定確認後，下次會議也要釐清，須提供哪些文件資料供財政部稽核，此部分涉及今年報稅是否適用。

石崇良解釋，若醫院本身有打卡制度，紀錄清楚、符合規定，今年就有機會適用；但若醫院沒有工時紀錄，難以計算，今年申報就有困難，可能要到明年才適用。最終定案還是要等財政部拍板，衛福部正式發函後，也會同步讓醫院了解「遊戲規則」。

台灣醫務管理學會理事長洪子仁表示，依現行規範，勞工每月享46小時免稅加班額度，醫師卻在正常工時之外，為了病患安危，頻繁於夜間、假日出勤值班。給予主治醫師加班費及值班費免稅待遇，並非特權，而是「稅制與勞基法精神的接軌」，有助醫院留才，穩固急重症醫療防線，確保民眾就醫權利。