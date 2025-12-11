留住關鍵照護人力！中彰投分署助專業外籍看護西卡成功轉換雇主

▲轉換中心提供越南、印尼、泰國及菲律賓等四國移工母語專人服務（中彰投分署提供）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為穩定勞動力並協助移工順利轉換雇主，勞動部勞動力發展署於112年2月24日在中彰投分署彰化就業中心成立全國第一個「雇主聘僱移工轉換服務中心」(後稱轉換中心)，提供專業協調與媒合，以114年為例，截至11月底，已協助超過2000名移工成功轉換工作。來自菲律賓的單親母親西卡擁有6年重度照護經驗，這次卻因照顧失智者與原雇主產生誤解，以及超出負荷的家務工作，最後雙方合意終止聘僱關係。在轉換中心雙語人員一對一協調與積極溝通下，為西卡成功媒合新雇主，順利轉換工作，為台灣社會面對超高齡化挑戰留住專業照護人力。

▲轉換中心向移工解說一站式服務內容（中彰投分署提供）

轉換中心表示，為了讓移工在轉換雇主時不再手足無措，中心從三大方向著手，包括提供雙語溝通、保障移工權益與公平聘僱、促進不同族群的和諧共處等等。中心也進一步提供四大貼心做法，包括案件從頭到尾都有雙語專人協助、提供友善的自辦流程、工作日開放媒合與開出證明文件，並串起政府與民間力量，一路陪伴移工安心完成轉職流程。

▲轉換中心引領移工上「外國人權益網」搜尋工作機會（中彰投分署提供）

來臺逾9年的資深移工西卡，是獨力撫養三名子女的單親媽媽，擁有鼻胃管、氣切管、導尿管等三管重度照護專業。然而，她在前一份工作中，因照顧的失智長者情緒不穩定、易怒及多疑的狀況，使西卡常遭受雇主誤解，承受極大心理壓力，加上家務工作導致西卡分身乏術，無法專注照護工作，基於職涯品質與身心健康，她選擇轉換雇主。但因仲介公司態度消極，不願主動協助處理轉出文件及後續就業安排，讓西卡陷入焦慮。

在轉換中心雙語人員深度訪談西卡後，共同制定協助計畫。除引領教學「外國人權益網」搜尋工作機會，也分享「直聘制度」對移工權益保障、公平聘僱等種種好處，更積極協調仲介，成功取回轉出函文、護照等重要文件，保障其轉職權益。經轉換中心陪同媒合，最終順利與新雇主達成共識，助西卡獲得新的工作崗位。

中彰投分署「雇主聘僱移工轉換服務中心」提供越南、印尼、泰國、菲律賓四國母語及「雙語一案到底」專人服務，有效協助移工克服語言及資訊障礙，大幅提升移工求職能力與媒合效率，同時助益有需求的雇主接續聘僱移工，創造勞雇雙贏局面。移工及雇主如有相關轉換聘僱問題，可洽轉換中心服務專線04-7266521，將有專人協助。