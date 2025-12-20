留南部工作月領34K！他喊膩想轉職 網建議走這行：越早轉CP值越高

[FTNN新聞網]實習記者蔡明惠／綜合報導

許多人出社會後就恍惚的上班度過每一天，想轉職時擔心為時已晚，對此日前就有網友在Dcard版透露，大學畢業後就在南部工作，待到明年就30歲，發現職位內容和薪資都已經固定無起色，考慮想轉換跑道又怕找不到穩定的，而網友們則成兩派熱議討論，許多人認為，「現在不轉，以後更老更難轉」、「公職、國營都可以考慮，越早轉cp值越高」。

許多人出社會後就恍惚的上班度過每一天，想轉職時擔心為時已晚。（示意圖／Unsplash）

最近有網友到論壇上發文以「快三十了，還適合轉職嗎？」為題分享，他明年二月即將滿30歲，自從大學畢業後都在南部做行政跟巡廠的工作，職位內容不算複雜，流程大致都已經熟悉，薪水從30K增到34K，雖然穩定但對於未來的發展性感到擔憂。

廣告 廣告

此外，原PO也透露，目前除了有文書作業、巡檢流程和基本的跨部門溝通以外，認為自己並沒有特別突出的專業技能，主要是怕跳脫出原本的工作後會找不到更穩定的，也好奇如果想提升薪水跟專業技能該從何開始，有想過要考公職，但還是困惑30歲前後的方向和出路。

貼文發出後，有網友們紛紛在底下建議表示，「現在不轉，以後更老更難轉」、「越晚越危險」、「公職、國營都可以考慮，越早轉cp值越高」、「如果你的公司看起來穩健，認真回覆你別想不開換工作」；不過有一些人則回應，「別怕，我38歲一樣轉職」、「轉職的時間沒有早或晚，自己想好就好了」。

更多FTNN新聞網報導

他問沒技術性工作月領40K如何賺？網建議：找體力活換

面試時遭問「為什麼一直換工作？」 她無奈嘆：如果待好好的誰會想一直換

職場請教先塞紅包？她上海經驗引爆台人怒火 網友轟：這是賄賂不是禮貌

