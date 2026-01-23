「留友看」是什麼？蔡英文僅3字秒變「全台最有名」

生活中心／楊佩怡報導

社群平台「Threads」近年來在台灣年輕人中，成為每天都要滑上幾小時、一天不滑會難受的熱門社群，而許多網友滑到一篇友去貼文時，都會在留言區寫下「留友看」3字，而這3字也成為了Threads上的熱門網路用語。就連前總統蔡英文也曾在Threads上寫下「留友看」，馬上就吸引破15萬人按讚朝聖。

「留友看」聲量攀上高峰：蕭美琴舞姿 vs. 蔡英文神回覆

《網路溫度計DailyView》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》觀察發現，「留友看」的討論熱度並非一夕之間形成，近一年「留友看」討論聲量累計高達5萬4006筆。該詞彙大約於 2025 年 5 月開始在 Threads 浮現，聲量隨平台發展穩定攀升。直到2026年1月19日，單日討論量達到高峰來到2551筆。

之所以會破創新高峰，起因是副總統蕭美琴在Threads上傳了一支挑戰「撒嬌舞」的短片，引發網友熱議。不料，前總統蔡英文隨後現身留言區，僅寫下簡短的「留友看」三個字，竟意外吸引高達15萬人按讚，互動熱度甚至超越了影片本身。網友對此紛紛笑稱：「咪琴跳了半天，按讚數竟然沒這三個字高」、「誰教小英用這個詞的？」甚至有網友誇張形容：「影片好笑程度100%，蔡英文留言好笑程度1,000,000,000%」。這場政壇重量級人物的趣味互動，直接將「留友看」推向話題核心。

Threads暴紅「留友看」是何意思？蔡英文僅3字秒吸15萬讚「KO蕭美琴」

蔡英文簡單3字「留友看」，就超越原PO蕭美琴的貼文按讚量。（圖／翻攝自Thread）

什麼是「留友看」？解密Threads演算法邏輯

「留友看」意即「留給朋友看」。這項用語之所以在Threads平台高度普及，與其特殊的演算法設計有關。在Threads上，當用戶對某則貼文留言時，系統會將該行為視為高強度互動，進而提高該貼文出現在「好友動態」的機率。因此，「留友看」不僅是快速分享的一種方式，更成為一種「隱形轉發」的暗號。使用者不需額外標註（Tag）對象或解釋，只需留下一句話，就能精準地讓優質內容在朋友圈內擴散，完全符合現代社群快節奏、即時性的留言文化。

Threads暴紅「留友看」是何意思？蔡英文僅3字秒吸15萬讚「KO蕭美琴」

前總統蔡英文近期活耀於網路上，一句「留友看」讓她成為全台灣講這句話最有名的人。（合成圖／翻攝自蔡英文Threads）

大數據洞察：活網仔、撒嬌舞成關鍵連結

《網路溫度計DailyView》分析指出，「留友看」的關聯詞包含「撒嬌舞」、「Threads」以及「活網仔」。其中，「活網仔」一詞反映了網友對蔡英文近期活躍於社群互動的強烈印象。總結來說，「留友看」並非憑空產生的新詞，而是Threads生態系下定型的社群語言；它不帶情緒色彩、無需解釋，卻能觸發強大的社交連結。





原文出處：Threads暴紅「留友看」是何意思？蔡英文僅3字秒吸15萬讚「KO蕭美琴」

