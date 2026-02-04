留台守護愛妻大S一年 具俊曄返韓計畫曝光

具俊曄為大S打造的雕像已完成，並放置在金寶山，完成他的心願。經紀公司提供、翻攝李承道臉書



女星大S（徐熙媛）離世後，老公具俊曄深情守護，日前滿一週年時揭幕為她打造的紀念雕像，暴瘦痛哭模樣令人心疼。農曆新年將至，傳出具俊曄將離開台灣，返回韓國與媽媽姊姊相聚。

據《壹蘋新聞網》報導，具俊曄痛失愛妻後，在台灣待了一年，幾乎天天都到金寶山報到。雕像是他送給大S最後禮物，如今已經完成，算是告別。

S家親友透露，當天具俊曄韓國親友等人來台陪伴，包括姜元來、洪祿基、始源給他打氣，心情已平復許多，韓國也過農曆年，所以他留在台灣機率不大，應該會返韓國和家人團聚。

