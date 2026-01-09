留學獎學金甄試1/16開放報名 新增特教生5名額

記者黃朝琴／臺北報導

教育部115年「留學獎學金甄試」本月16日起開放報名，預定錄取225名，包括一般生190名、特殊生35名，今年新增「特殊教育生」名額5名，另放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試。預計在今年6月1日公布錄取名單。

教育部今（9）日表示， 為厚植國家實力，加強優秀青年國際經驗，民國92年起設置「留學獎學金甄試」，獎助青年學子赴國外知名大學攻讀博碩士學位，報名者須先取得國外大學校院正式開立之博（碩）士入學許可或已在國外博（碩）士班就讀。

115年「留學獎學金甄試」簡章公布，1月16日上午8時30分起至2月13日中午12時採取網路報名，一般生190名，包括一般學群155名、赴北歐國家10名、赴印尼等15國新南向國家15名、赴新加坡及紐澳10名，另有特殊生35名，包括勵學優秀生、原住民生、身心障礙生各10名、特教生5名，預定錄取225名。

教育部說明，為鼓勵更多社會經濟或文化不利青年一圓留學夢，今年新增特教生1組，錄取名額5名，其報名資格為在大專校院就學時曾取得特教生鑑定證明，並於畢業時仍有效者。

教育部表示，另也放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試，例如以公費留學生身份唸完碩士者，倘已完成返國服務義務，得以博士生身分報名留學獎學金甄試。

「留學獎學金」待遇核發一般生每名每年1萬6000美元（約臺幣51萬元），受獎年限最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每名每年核發3萬美元（約臺幣95萬元），最長3年；特殊教育生每名每年核發2萬美元（約63萬元），受獎年限最長3年，

教育部指出，「留學獎學金」限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位，另4類特殊生及到新南向國家生，不限學群可選擇攻讀碩士或博士學位，相關資訊可參考「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」網站 （https://twgps.moe.edu.tw/） 。

