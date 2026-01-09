留學獎學金甄試16日開放報名 新增特教生5名額

（中央社記者陳至中台北9日電）教育部民國115年留學獎學金甄試預計16日開放報名，今年新增「特殊教育生」名額5名，另放寬曾以碩士生身分領取教育部各種公費留學獎補助者，得以博士生身分報名甄試。

教育部舉例表示，如以公費留學生身份念完碩士者，如果已完成返國服務義務，得以博士生身分報名留學獎學金甄試。

留學獎學金甄試鼓勵青年攻讀海外知名大學研究所學位，一般生每年核發1.6萬美元（約新台幣51萬元）獎學金，最長2年；勵學優秀生、原住民生及身心障礙生每年核發3萬美元（約新台幣95萬元），最長3年；特教生每年核發2萬美元（約新台幣63萬元），最長3年。

教育部今天發布新聞稿表示，為鼓勵更多社會經濟或文化不利青年一圓留學夢，新增特教生1組，錄取名額5名，報名資格為在大專校院就學時曾取得特教生鑑定證明，並於畢業時仍有效者。

留學獎學金甄試預定錄取225名，包含190名一般生與35名特殊生（勵學優秀生、原住民生及身心障礙生各10名，特教生5名）。

留學獎學金限獎助攻讀博士學位，但「藝術」學群及「建築、規劃與設計」仍得攻讀碩士學位，另4類特殊生及到新南向國家生，不限學群可選擇攻讀碩士或博士學位，相關資訊可參考「Taiwan GPS海外人才經驗分享及國際連結計畫」網站 （https://twgps.moe.edu.tw/） 。（編輯：李明宗）1150109