留學生福音！Gemini推SAT模擬考「題目嚴謹、全免費」 學測也有望納入

Google近日宣布，其AI助理Gemini已正式支援「免費SAT模擬考試」，讀者能在對話介面中，直接啟動完整的模擬考試，完成模擬考後，還能立即收到回饋報告，快速了解自己的強項與需要加強的部分，針對不理解的地方，也可請Gemini解釋正確答案，甚至量身打造讀書計畫。Google表示，這項功能的目標是讓大眾在昂貴的留學備考市場外，以更低成本取得練習機會。

Gemini SAT模擬考怎麼用？

根據Google說明，用戶只需要在對話框中輸入「我想要進行SAT模擬測驗」，系統就會啟動模擬測驗，測驗內容仿照SAT考試，有閱讀與寫作（Reading and Writing）和數學（Mathematics）2部分，同時還可自由選擇「設定測驗時間限制並顯示剩餘時間」、是否每次作答後顯示正確答案，或「顯示提示」，相當方便。

測驗完成後，Gemini會提供具體回饋，指出測驗中表現良好的部分，以及需要補強的主題。Google表示，若用戶對某題感到不確定，也可以透過提問獲得說明，「透過協助用戶辨識特定的知識缺口，Gemini能幫助用戶將這些洞見變成行動，並建立一套客製化讀書計畫，讓用戶能夠更有自信地走進考場」。

Google同時也掛保證，未來將納入更多考試類型，似乎顯示未來有望看到台灣學測納入Gemini的題庫中。

用戶只要在對話框輸入「我想要進行SAT模擬測驗」，就能啟動模擬測驗流程。翻攝自Gemini網站

用戶還可自行調整相關設定，相當方便。翻攝自Gemini網站

SAT考試是什麼？Gemini SAT模擬考可信度高嗎？

SAT（Scholastic Assessment Test）是美國大學入學常用標準化考試，主要用以評估學生在閱讀理解、語文推理與數學能力方面的基礎實力，類似台灣的學測，在申請美國大學時，經常和申請表、推薦信、課外活動等一併審核。

過去準備SAT考試往往需付出相當高的成本，包括補習班、參考書或線上課程等，因此Google和頂尖教育公司「The Princeton Review」合作，並透過Gemini提供免費模擬考，被外界視為降低備考門檻的一種方式。

