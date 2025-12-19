留學生、派外人員利多！財政部簡化進口舊汽車流程 明年元旦上路

財政部關務署宣布明年元旦起簡化進口舊汽車核估作業。李政龍攝



財政部關務署今（19）日表示，為簡化留學生、公務或工作而攜回自用舊汽車進口報關，已在日前修正「進口舊汽車核估作業要點」，簡化舊車估價方式，明年元旦起，旅客因留學、公務或工作旅居海外逾1年，並附相關證明文件，即可以直接依折舊表計算折舊率，並核定完稅價格。

關務署今天表示，已在今年12月2日修正「進口舊汽車核估作業要點」，增訂旅客因留學、公務或工作而攜回之自用舊汽車得提供原購車價格證明，適用折舊表核定完稅價格，並於明年1月1日施行，以簡化作業程序。

關務署說明，現行旅客攜回之國外自用舊汽車，由進口地海關就實到貨物認定之型式（MODEL YEAR）及配備等，依序採用交易價格法、同樣貨物交易價格法、類似貨物交易價格法、國內銷售價格法、計算價格法及合理方法核估完稅價格。

但上述核估作業程序較為複雜，旅客不易理解，且不易預估其應繳納之進口稅費。

為簡化核估作業，民眾可清楚瞭解其應繳納的舊汽車進口稅費，並避免徵納雙方爭議。因此在作業要點第8點增訂，旅客因留學、公務或工作，而於國外旅居超過1年，提供原始新車購買契約或訂單、付款證明及在國外已領照1年以上之本人行車執照，並檢附旅居證明文件者，海關得直接依折舊表計算折舊率，並核定完稅價格。

