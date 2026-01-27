留學美國揚言校園開槍掀巨波 星二代被關押逾8個月才遣返

孫安佐2018年在美留學期間涉及非法持有武器案件，服刑期滿後依移民程序遭遣返回台灣。（翻攝孫安佐IG）

香港籍網紅Toyz因觸犯二級毒品罪遭判刑4年2個月，如今傳出他在獄中與女友篠崎泫登記結婚，有望取得我國身分，保障他出獄後不被驅逐出境。過往也曾有藝人因犯罪遭驅逐出境，韓裔美籍歌手劉承俊則是被韓國禁止入境。

韓裔美籍歌手劉承俊（Steve Yoo）曾是韓國演藝圈活躍的藝人，還曾與徐懷鈺合唱〈等不及〉。2002年，他在接獲義務兵役通知後出國並取得美國國籍，被韓國政府認定為逃避兵役，隨後遭到入境禁令。劉承俊多年來持續透過法律途徑爭取返韓，2023年韓國最高法院判決他勝訴，認定應核發外僑簽證；然而，韓國駐洛杉磯總領事館並未依判決發放簽證，雙方再度對簿公堂，劉承俊至今尚未取得韓國入境資格，雙方訴訟程序仍持續進行中。

韓裔美籍歌手劉承俊因兵役爭議遭韓國限制入境，歷經多年行政訴訟，雖數度獲法院判決有利，至今仍未取得赴韓簽證。（翻攝劉承俊IG）

孫安佐赴美國留學時，在社群平台揚言在校園開槍，遭美國警方逮捕後，承認犯下外國人非法持有武器罪，並涉及恐怖威脅相關指控。案件審理期間，孫安佐被關押於聯邦監獄超過8個月，服刑期滿後，依美國移民法規定被驅逐出境，遣返回台灣。

Makiyo前男友友寄隆輝因在台灣酒後毆打計程車司機，被判緩刑並執行驅逐出境，返日後禁止入境台灣十年。（網路圖片）

Makiyo前男友友寄隆輝於2012年2月，在台北搭乘計程車時因口角演變成暴力事件，友寄對司機施暴造成重傷，後被檢方依重傷害罪起訴。法院判處其有期徒刑並宣告緩刑，交付保護管束。由於他並非中華民國國民且沒有合法居留身分，依入出國及移民法規定，案件程序結束後被內政部移民署執行驅逐出境，搭機返回日本大阪，並被禁止10年內再入境台灣。

