留意颱風共伴效應！ 新北市府籲勿上山及水域活動

新北市政府提醒市民朋友提高警覺，中央氣象署預測鳳凰颱風將於11月10日朝台灣方向移動，雖然距離新北市仍有一段距離，但其外圍環流將與東北季風形成共伴效應，請市民預作防範。預計週一起，新北市就會開始降雨，其中北海岸及東側山區的雨勢將較為明顯。到了週二（11日），共伴效應的影響預計達到最強，屆時全市各地都將有大雨發生的機率，特別是淡水、三芝、石門、金山、萬里等北海岸地區，以及瑞芳、平溪、雙溪、貢寮、坪林、烏來等山區，都可能出現可觀的累積雨量。

11月11日（週二）雨量預報圖。（圖／東森新聞）

針對日前新店區錦秀、碧瑤社區的邊坡擋土牆坍塌，新北工務局已於昨日提早啟動防颱整備作業。為嚴防豪雨滲入覆土層，造成土壤含水量過高而引發二次災害，現場已立即展開坡面掛網及噴漿等緊急防護措施，噴漿作業預計將於明日全數完成，撤離住戶將持續在收容場所。此外，新北工務局昨日亦已協請大地工程技師公會技師到場巡檢，經專業評估，目前工區狀態及各項監測數值皆保持穩定，儘管如此，未來連續降雨仍恐造成土石鬆軟，新北市府提醒山坡地社區切勿掉以輕心，務必加強巡檢與留意。

侯友宜市長呼籲，請市民隨時注意最新氣象資訊，應盡量減少外出活動，尤其避免前往海邊或海域，上下班時，要注意降雨與強風。同時，山區道路也需留意落石與坍方等潛在危險，低窪地區請注意防範積淹水，建議駕駛人行經相關路段時務必小心謹慎。另因適逢大潮，沿海浪高可達5米，提醒民眾勿前往北海岸及東北角觀浪。

