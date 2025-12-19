留房養老免當房東！台灣金聯推一站式代管 攜手台企銀安養信託

台灣金聯公司董事長宮文萍（左）與台企銀總經理李國忠共同簽署合作備忘錄，將在包租代管、安養信託等業務展開異業合作。台灣金聯提供



落實「居住正義、永續三安」邁向新里程！台灣金聯今（12/19）日攜手台灣企銀啟動「包租代管與安養信託」異業合作，這項強強聯手計畫，讓辦理安養信託的年長者能將房產委由專業團隊管理，不僅能免除修繕與收租的瑣碎責任，更能將穩定租金轉化為養老金，透過公股事業的公信力，台灣金聯成功建構「一站式專業服務」，解決高齡社會居住痛點，開創銀髮安心收租、穩健養老的新商業模式。

台灣金聯公司自今年10月底開辦包租代管業務，繼11月27日標得財政部國有財產署北區分署11戶包租代管案件之後，再次傳出業務捷報，簽約儀式由董事長宮文萍與台灣企銀總經理李國忠共同簽署。

宮文萍致詞時表示，台灣金聯目前有500多件自有不動產出租，累積豐富物業修繕、招租及管理的專業經驗；台灣企銀具有厚實的信託業務績效，尤其在不動產及安養信託的績效有目共睹，雙方本於誠信、互惠及互補的原則，在安養信託業務上合作，讓年長者透過安養信託，將資金信託給台灣企銀，房屋交由台灣金聯公司辦理包租代管，客戶可安心收租養老。

台灣金聯資產管理公司董事長宮文萍與台企銀共同簽署合作備忘錄後致詞，雙方利用業務優勢，在包租代管、安養信託等業務展開異業合作，可創強強聯手、公公合作新模式。台灣金聯提供

宮文萍指出，目前租屋市場對年長者並不友善，尤其在雙北地區，年長者居住在自有無電梯舊公寓，非常不便，若能透過安養信託方式，將房屋委由包租代管專業團隊處理，即可解決年長者擔任房東所面臨的困境。

宮文萍說，年長者透過安養信託，將不動產交由台灣金聯進行出租，在扣除信託管理費後，年長者即可享受房屋租金收入，避免可能產生的管理法律責任或風險，並保有房產，持續享受房產增值潛力，另或選擇有電梯的房屋或養生村居住，而台灣金聯與台灣企銀的異業結盟合作，正好滿足以上的需求，相信可以帶動另一波業務合作新模式。

宮文萍表示，台灣金聯推出的包租代管服務相當多元，包租方面，在承租屋主物件後，隨即辦理修繕整理再轉租，提供屋主穩定收入，降低空置風險；代管部分，可協助租務、管理、修繕、點交、收租等服務，屋主亦可保留出租權；另外，還提供代租服務，協助尋找合適租客或代找適合物件。

除了安養信託年長者外，也適合單純收租或是無暇管理的房東，可以直接交由台灣金聯的包租代管，減輕屋主負擔、提升房產收益及保障房屋價值等特色，服務層面及對象相當廣泛，歡迎有需求的民眾千萬不要錯過。

宮文萍也透露，近期還會有更多的合作案好消息傳出，將讓公司包租代管業務如虎添翼，該項業務採取一站式專業團隊服務，從租約安全、租屋管理到租客服務，都會把關到位。

