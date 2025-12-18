留才！？ 振興醫院傳「年終平均6個月」 掀醫界熱議

有振興醫院的護理師透露，院方今年不只普發2萬元，年終獎金有望上看平均6個月。（圖／翻攝自Google Map）





年終將近，醫界的福利成了討論焦點！就有振興醫院的護理師透露，院方今年不只普發2萬元，年終獎金有望上看平均6個月，連尾牙還選在五星酒店舉辦，引爆醫護圈熱議。但有工會提醒，高薪、高獎勵雖然是能留住人力，但長期下來，無法真正解決醫護職場過勞狀況。

年終將近各行各業的福利發放，成為討論焦點，就有在振興醫院工作的護理師說，院方今年不僅普發2萬元，甚至年終獎金還上看平均6個月，消息一出引發討論。

座落在北投區的振興醫院，年終福利傳聞一出，立刻獲得醫護圈高度關注，因為不只年終羨煞眾人，員工還分享，尾牙還選在北市大直的星級酒店舉辦，伴手禮還是一整盒近千元的可麗露，讓不少同業留言，「這真的是騙人從別的醫院離職」，還有人說，「為何別人的老闆總是這麼大方」。雖然振興醫院非常低調，僅說董事會還沒決議，但年終發放確實會影響明年的人力去留。

台灣護師醫療產業工會顧問陳玉鳳：「實質要留任我們護理人員，就是你要加薪，加在本薪，不要加在獎勵金，然後把我們勞動條件改善，然後把我們的護病比下降。」

看看北部各大醫院年末年終，以新光醫院來看，有望跟往年一樣落在4到4.75個月，馬偕醫院則是正職職員，一個月全薪年終，還有耶誕、春節跟特別獎金，今年發放總額達到13億。但讓人羨慕的還有中部這間醫院，傳出不惜重金辦演唱會。

近萬名員工的彰基醫學中心，傳出年終要邀請告五人、宇宙人等大咖，舉辦歲末演唱會，醫院也低調證實，12月底會把醫院變成三天三夜的Live House。

北市醫師職業工會常務理事何建輝：「短期的效果，可能會有增加某些醫院留任護理師，或增加護理師到職部分的效果，但對於整體來講並沒有顯著的幫忙。」

工會認為，雖然是好意，但醫護的職場環境還有很大努力空間，最好是從根本改善，避免醫護職場惡化。

