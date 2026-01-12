留母在車上卻忘拉手剎！ 廂型車「滑撞」彩券行

雲林斗六中華路一輛無人駕駛的廂型貨車，突然撞進彩券行。（圖／東森新聞）





雲林斗六中華路一輛無人駕駛的廂型貨車，突然撞進彩券行，原來62歲駕駛停車下去買東西，沒有把手煞車拉好，車子自動滑行衝到對向，把彩券行門口的招牌、櫃子、桌椅撞倒，還造成一名客人手腳擦挫傷。當時他的老母親坐在後座，也驚嚇不已。

彩券行門口，客人正專心在彩券上畫號碼，這時後方一輛廂型貨車突然滑行撞過來，門口的招牌、刮刮樂櫃子桌椅像保齡球一樣都被撞倒，一路推撞到座位區。

客人聽到聲響，轉頭一看大事不妙，招牌、櫃子、物品像是排山倒海一樣撞過來，大家嚇得起身閃躲，其中一名客人來不及跑，差一點就被夾住。老闆娘跑上前查看，車內駕駛座根本沒有人。

廣告 廣告

事發在去年12月25日下午4點半左右，62歲賴姓男子開著廂型貨車，載著母親到斗六中華路附近買東西，車停好後，把母親留在後座就直接跑下車，疑似沒有把手煞車拉好，車子突然自動往前滑行，衝進對向彩券行裡。店內物品被撞得東倒西歪，還造成一名客人手腳擦挫傷。

附近民眾vs.記者：「駕駛停在這邊，跑去那邊，（人有在車上嗎），他媽媽在車上。」

斗六分局第五組組長何圳生：「下車購物疑似未拉手煞車，以至於車輛滑動，撞進對向彩券行，造成一名顧客擦挫傷。」

警方表示，賴姓駕駛沒有酒駕，因為一時疏忽沒有拉好手剎車，害得彩券行的客人受傷，坐在後座的老母親儘管人沒事，但受到驚嚇，受傷的客人就醫後沒有大礙。賴姓駕駛除了要賠償受害者和店家損失外，還得受罰。

東森新聞關心您

危險行為，請勿模仿

更多東森新聞報導

驚悚瞬間！忘拉手煞車 工人試圖擋下遭夾死

大貨車疑沒拉手煞車倒退 駕駛遭夾送醫不治

手煞車沒拉緊！運將肉身擋車 遭2噸計程車輾斃

