留營政策奏效 國軍編現比微增0.6%至79.2% 國防部：預估年底達80%
中共解放軍威脅日益升高，國軍兵員是否足夠維持防衛戰力，引發關注，立委王定宇直指海軍沱江艦兵員編現比不到5成，要求國防部改善，根據國防部明天（11/13）將向立法院提報的書面報告中指出，經過強化招募人才與留營政策等努力，統計民國114年（2025年）迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。
立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄明天（11/13）報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢，書面報告已送達立法院。根據國防部報告指出，為穩定部隊基層戰力，今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三大面向努力，並檢討有意從軍青年限制，適度放寬甄選條件。
報告中指出，依據內政部役政司列管常備役體位可徵役男預判，自110年呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數為9萬7828人，首度跌破10萬人，116年跌破8萬人，顯示少子化問題日趨嚴重。
而根據國防部的統計，今年（民國114年）迄今全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員，致使國軍編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現役人員較112年增加3000餘人，志願役現役人員較去年成長2000餘人。
對於國軍招募人才的成效，國防部表示，今年招募目標軍官3314人、士官637人、士兵1萬612人，合計1萬4563人，迄今招獲軍官3820人、士官651人、士兵1萬407人，合計1萬4878人，招獲率102.2%，較計畫數增加315人。
除了目前已經達到的招募人員之外，國防部指出，到年底還有志願士兵社會青年（社青）第5至6梯合計約1371人，以及預判新訓轉服17個梯次的志願役約1000餘人起役，年度招獲率可達110%以上，經退補平衡後，預判至今年年底國軍整體的編現比可提升至80%。
至於國軍官士兵的留營成效，國防部表示，國軍部頒留營標準為76%，111年留營率78.3%，112年78.5%，113年82%，114年軍官留營率88.5%、士官88%、士兵84.2%，平均留營率86.5%，較去年提升4.5%，顯示留營政策推動具成效。
更多太報報導
確保飛安 漢翔「勇鷹專案」通過AS9110維修品質管理系統認證
國軍編現比「不到美軍臨界點一半」 王定宇：沱江級士兵不到5成
研議義務役延長、女性服義務役？ 顧立雄澄清：未納入「大軍談」
其他人也在看
中國海軍「福建號」正式入列服役向台海及美國釋放什麼信息
中國航母福建號正式入列，向美國及台海釋放什麼訊息？福建號作為中國海權實力延伸的一個里程碑，對美國海軍控制西太平洋會形成什麼挑戰?BBC NEWS 中文 ・ 8 小時前
中國戰狼外交官曬航艦照片 威脅日本別管台海 不只海空軍力 「火箭軍」如解放軍皇冠上的明珠 CNN獨家揭露大量飛彈基地 「關島殺手」恫嚇美印太戰略｜全球聊天室｜#鏡新聞
日本首相高市早苗日前在眾議院備詢，提及鄰國若受到軍艦武力攻擊，對日可能構成「存立危機事態」，屆時不排除觸發「集體自衛權」。這番言論再次惹怒中方，中國駐大阪總領事薛劍發文秀出解放軍3艘航空母艦示威。 中共的遠程軍力投射不只展現在海上，「火箭軍」也是重點發展項目。CNN透過衛星影像揭露，中國有約99座飛彈相關設施，且規模還在擴大當中。而智庫統計解放軍人力和飛彈部署，也發現中國的戰略布局已經發生變化…… 面對極化政治、武力威逼，台灣前總統蔡英文也走出國門，爭取歐洲盟友支持，共同對抗挑戰。 加入頻道會員支持鏡新聞： https://www.youtube.com/channel/UC4LjkybVKXCDlneVXlKAbmw/join 鏡電視綜合台YouTube👉http://pse.is/59enw2 鏡電視直播台YouTube👉https://pse.is/4w3gts鏡新聞 ・ 21 小時前
「軍傳媒」無人機航空母艦崛起，全球潮流勢不可擋
Asia Times在11月初的報導中指出，中國正積極以中小型艦載無人機取代傳統載人機，衛星照片拍到江蘇大洋船廠下水一艘特殊艦船，其尺寸遠小於現役航空母艦尺寸，更像是個實驗性平台，顯見中國同時發展已無人航空母艦的艦隊方式追上美國的航母大國地位。鏡新聞 ・ 11 小時前
委內瑞拉大規模動員軍事力量 美最大軍艦抵拉丁美洲緝毒
委內瑞拉表示，為了因應美國在加勒比海集結軍艦和軍隊，委內瑞拉正在發動大規模軍事力量。在此同時，美國「福特號」航艦打擊群，已經抵達拉丁美洲地區緝毒。（戚海倫報導） 美國有線電視新聞網CNN報導，委中廣新聞網 ・ 12 小時前
影/陸隱形無人機「攻擊-11」正式服役！可單獨執行斬首任務
大陸空軍於11日迎來成立76週年紀念日，在官方發布的週年紀念宣傳片中，一款飛翼隱形無人機「攻擊-11」公開亮相，標誌著該型無人機已正式服役，引發各界關注。這是全球首款正式服役的飛翼隱形無人機。中天新聞網 ・ 1 天前
強弓飛彈、雷達量產有徵兆 這家公司公告獲「某國防單位」9億大單
國防部已向行政院提出「不對稱作戰及作戰韌性特別條例草案」，總金額的規模將破兆元，其中，攔截高度可達70公里的強弓飛彈及雷達系統，將列為重點量產項目之一，在兆元特別預算即將揭曉的前夕，國內知名射頻微波通訊晶片及模組研發與製造的全訊公司，上週突然發出重訊，表示接獲某國防單位「高功率固態放大器組合」共兩項自由時報 ・ 1 天前
(影) 俄兵力大損逾3千人! 紅軍城血戰不斷 烏軍穩住地盤 俄潛伏無人機被拆解
[Newtalk新聞] 烏克蘭東部戰線紅軍城方向持續緊張，烏克蘭軍方表示，北部陣地仍然穩固，局勢在控制之中，應急計劃已全面到位。米爾諾赫拉德的部隊已完成輪換，傷員成功撤離，補給與彈藥運輸順利進行。 烏克蘭總司令瑟爾斯基指出，俄羅斯侵略軍雖然集結了約 5 萬兵力，並企圖從北、南、東三面對紅軍城發起決戰，但其進攻強度已有所減弱。瑟爾斯基表示：「敵軍的進攻有所減弱，但這不代表他們放棄佔領紅軍城的意圖。」他強調，第 425 突擊團已部署到前線，作戰成效明顯，後勤補給線也已重新規劃，並針對各種可能情況制定了 B 計畫與 C 計畫。 據瑟爾斯基稱，在紅軍城方向，烏克蘭軍隊繼續堅守陣地。 圖:翻攝自X帳號@raging545 根據克蘭第七空降軍報告，上週俄軍對烏克蘭第 7 空降軍發動 132 次攻擊，比前一週增加約 20%。烏軍成功擊斃 236 名敵軍、使 136 人受傷，並摧毀 1 輛坦克、3 輛裝甲運兵車及 23 輛汽車與摩托車。俄軍試圖在高層建築中站穩腳跟的企圖遭到挫敗，烏軍則持續清剿市內敵軍力量。戰鬥最激烈的地區位於北部工業區後方，烏軍已控制敵軍補充兵力的通道，有效阻止俄軍多線進攻。 在戰場新頭殼 ・ 1 天前
美航艦福特號抵加勒比海緝毒 英停供部分情報：不想當幫兇！
川普政府在加勒比海及東太平洋地區派兵打擊毒梟船，引發其他西方盟友反彈，傳出英國不再與美國分享相關情報，因為他們不想成為美國軍事打擊的幫兇。法國外交部長巴霍則批評軍事行動違反國際法，對此感到擔憂。太報 ・ 11 小時前
再放一天颱風假？明天上午「4縣市達標」 最新風雨預測出爐
鳳凰颱風加速往台灣逼近！中央氣象署表示，颱風預計今（12）日晚間登陸恆春半島，短暫停留後便快速從恆春半島出海，期間有可能減弱為熱帶性低氣壓，氣象署也預計在今日晚間解除海陸警。不過根據氣象署最新16時風雨預報顯示，明日6時至12時風力部分仍有4縣市達停班課標準。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前
去西堤不是為牛排！老饕必點「這1道菜」 內行曝外帶冷知識：只要80元
提到王品集團旗下的「西堤牛排」，大多數人第一印象是能大口享用牛排。但其實西堤的主餐不只牛排，還有鴨胸、烤雞、豬排等多種肉類餐點。不過，不少人去西堤的真正目的，其實是為了「焗烤蘑菇」，甚至只要花80元就能外帶回家，引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前
明天能放颱風假？鳳凰颱風暴風侵襲機率出爐 7縣市破50％
鳳凰颱風來襲，暴風圈已經觸陸，中心預計將在今天（11/12）傍晚登陸，對全台多個縣市帶來威脅。根據氣象署「120小時暴風侵襲機率」顯示，全台有7縣市暴風侵襲機率超過5成，民眾應小心提防。太報 ・ 6 小時前
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列
快訊／14縣市今達停班課標準！新北市也入列EBC東森新聞 ・ 1 天前
62歲李連杰回春遭瘋傳「移植最帥武僧心臟」 密友不忍鬆口真實內幕
62歲男星李連杰雖然淡出螢光幕，不過一舉一動仍受到關注，尤其是近來露面時頻頻被說狀態回春，還有人指稱他接受心臟移植，器官來源則是車禍離世的「最帥武僧」秋風，不過他的好友向太昨（11日）直播時，也鬆口李連杰「回春」真實內幕。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 10 小時前
粿粿心疼王子想獨扛800萬賠償！提「讓前夫家人作保」 惹怒范姜彥豐
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導范姜彥豐與粿粿婚變風波延燒至今，據悉，在粿粿與王子得知范姜彥豐握有證據後，三方開始了長達4個月的協商，金額從一開始的...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
娃娃認與黃明志「激戰多次」！曝他與「多年女友」關係
娛樂中心／于士宸報導馬來西亞藝人黃明志日前捲入「護理系女神」謝侑芯猝逝案，隨著案情持續延燒，馬國警方也將調查方向從「猝逝案」轉為「謀殺罪」偵辦，並二度申請延扣，扣留時間3天，黃明志至少會留置至11月13日。然而，「台灣最強AV女優」娃娃（翁雨澄）日前爆料，自己曾在3月被帶往大馬旅遊，親口證實與黃明志「多次約砲」，如今更鬆口與黃明志交往15年女友的真實關係。民視 ・ 1 天前
賴慧如爆「頻繁請假」遭賜死！電視台不忍回應了 鬆口真實內幕
女星賴慧如自歌唱比賽發跡後，轉戰戲劇圈表現亮眼，近年因出演多部八點檔，知名度水漲船高。不久前她在八點檔被賜死「領便當」，對外說是有其他工作安排，但今（12）日週刊爆料指出，賴慧如因私事繁多，請假次數過於頻繁，讓劇組十分困擾。對此，民視稍早回應：「劇中角色的加入或離開，皆依照劇情走向與製作需求安排，並非個人因素。」三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
女星爆2.8億買73坪豪華別墅 「21歲全額付現」全網傻眼
南韓大勢女團「IVE」成員張員瑛13歲就參加偶像選秀，憑藉洋娃娃般的外型備受矚目，精緻臉孔及優雅氣質更成為時尚界的寵兒，年僅21歲就擁有許多代言、廣告。近日更有消息傳出，張員瑛已買下位於首爾價值137億韓元（約新台幣2.8億元）的豪華別墅，掀起熱議。中時新聞網 ・ 2 小時前
遊美出軌另一對3／簡廷芮、王子「互撩留言全被挖出」 網友扮柯南：貼得比粿粿還近
王子被爆不僅介入粿粿與范姜彥豐的婚姻，現在更被起底也撩過簡廷芮，不僅互動曖昧，社群網站上一來一往的留言也被翻出。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前
50元就中1.2億頭獎！辛龍曾揭密1方法玩大樂透 「數字會浮出來」
「國標舞女王」劉真2020年因心臟主動脈瓣狹窄入院開刀，手術期間卻因腦壓過高陷入昏迷，最終在同年病逝，享年44歲。丈夫辛龍當年舉辦完追思會便消失至今，10日無預警出現在飛碟電台《夜光家族》接受專訪，讓許多粉絲相當懷念。辛龍最讓人津津樂道的是曾花50元就中了大樂透1.2億頭彩，他過去公開自己中獎的秘訣，透露在選號時靠1方法，數字自然就會浮出腦中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
粿粿護愛到底！心疼王子「願獨扛800萬賠償金」 范姜彥豐氣炸了
粿粿（江瑋琳）遭老公范姜彥豐毀滅式爆料，與王子（邱勝翊）的不倫戀因此曝光，在網路上引發軒然大波。週刊今（12）日爆料，范姜彥豐起初向兩人求償1600萬，最後心軟要粿粿、王子一同承擔800萬，沒想到粿粿竟然想獨自扛下賠償金，讓范姜彥豐得知後氣炸。三立新聞網 setn.com ・ 7 小時前