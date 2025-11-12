留營政策奏效 國軍編現比微增0.6%至79.2% 國防部：預估年底達80%

陸軍一年期義務役戰力鑑測資料照。義務役士兵2024.11.6於陸軍南測中心實施紅隼火箭彈射擊訓練。郭宏章攝



中共解放軍威脅日益升高，國軍兵員是否足夠維持防衛戰力，引發關注，立委王定宇直指海軍沱江艦兵員編現比不到5成，要求國防部改善，根據國防部明天（11/13）將向立法院提報的書面報告中指出，經過強化招募人才與留營政策等努力，統計民國114年（2025年）迄今，全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，預判至年底整體編現可提升至80%。

立法院外交及國防委員會邀請國防部長顧立雄明天（11/13）報告「國軍編現比提升之具體方案及因應作法」，並備質詢，書面報告已送達立法院。根據國防部報告指出，為穩定部隊基層戰力，今年朝減少人力流失、提高留營意願及提升招募成效等三大面向努力，並檢討有意從軍青年限制，適度放寬甄選條件。

國軍實際兵員與編制的比例「編現比」不到8成，引起關切，立法院外交及國防委員會11/13邀請國防部長顧立雄進行專題報告。資料照。李政龍攝

報告中指出，依據內政部役政司列管常備役體位可徵役男預判，自110年呈現逐年遞減趨勢，112年可徵人數為9萬7828人，首度跌破10萬人，116年跌破8萬人，顯示少子化問題日趨嚴重。

而根據國防部的統計，今年（民國114年）迄今全軍編現比79.2%，其中志願役佔76.9%，一年期義務役佔約2.3%，因組織編裝逐年調整增加，迄今編制較110年增加1萬餘員，致使國軍編現呈現逐年下降趨勢，統計迄今現役人員較112年增加3000餘人，志願役現役人員較去年成長2000餘人。

立委王定宇指海軍沱江級艦編現比僅5成，資料照為2023.7.13新遷建的基隆西岸威海營區，國艦國造沱江級量產型的旭江軍艦艦上官兵接受賴清德總統檢閱。取自賴清德臉書

對於國軍招募人才的成效，國防部表示，今年招募目標軍官3314人、士官637人、士兵1萬612人，合計1萬4563人，迄今招獲軍官3820人、士官651人、士兵1萬407人，合計1萬4878人，招獲率102.2%，較計畫數增加315人。

除了目前已經達到的招募人員之外，國防部指出，到年底還有志願士兵社會青年（社青）第5至6梯合計約1371人，以及預判新訓轉服17個梯次的志願役約1000餘人起役，年度招獲率可達110%以上，經退補平衡後，預判至今年年底國軍整體的編現比可提升至80%。

至於國軍官士兵的留營成效，國防部表示，國軍部頒留營標準為76%，111年留營率78.3%，112年78.5%，113年82%，114年軍官留營率88.5%、士官88%、士兵84.2%，平均留營率86.5%，較去年提升4.5%，顯示留營政策推動具成效。

