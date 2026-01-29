留白之間，靜奢篇章悄然展開！設計師帶你沉浸式體驗20坪新東方風私宅的禪意日常

編輯 張若蓁｜圖片提供 泛設計Boundaryless concept

小編帶你看好宅

當每人可支配坪數越來越少，如何在有限坪數中同時兼顧風格氛圍、機能，才是真正的挑戰。這間室內坪數僅20坪的住宅空間，是泛設計所經手的小坪數案例。泛設計 楊景凱設計師以「邊界存在，但不必被定義」為核心理念，打造出格而不斷的空間尺度，再以細膩、簡約的媒材鋪陳空間，最後再綴以精挑細選的軟裝家具，讓設計相輔相成，完美詮釋新東方風格的魅力與安靜奢華。



廣告 廣告

玄關以屏風與餐廳分隔，鞋櫃沿大樑走勢規劃，類布面紋理門片，悄然為新東方風格埋下伏筆。另一側選用透光材質的屏風分隔場域，為生活建立緩衝，又不遮擋採光。公領域成開放式設計，通透的空間感延展尺度。在材質的選擇上，泛設計透過木質、低彩度霧面淺色藝術塗料交織。當光線經過紗簾過篩，紋理若隱若現，安靜之中，又隱含耐人尋味的魅力。光線配置以暖光搭配間接光源呈現，透過光影的鋪陳，走慢了時間，恍如隱世秘境。客廳移除電視牆，讓渡出規劃書櫃的餘裕，細膩的栗色木質覆以玻璃門片，清透材質取得深色間的平衡，也更貼近居住者日常。佛龕設於餐廳邊，抽屜式設計兼顧行走與祭祀需求，而推拉門設計搭配深栗色材質，與大環境調和，視覺更具一體性。



主臥室延續簡約色彩，深栗色攔腰牆與白色櫃體的搭配，調配出恰到好處的視覺比例。頂天櫃將收納最大化，刻意弱化櫃體線條的設計，讓收納與牆面調和，讓物品隱於無形。而簡約的設計也降低五感刺激，在此停留，身心靈都能感受到百分之百的放鬆。



小編的最愛

公領域布局採用隔柵、大樑等物件暗示場域分隔，徹底體現泛設計「邊界存在，但不必被定義」的核心創作理念，讓20坪的小宅，跳脫空間小就必須被壓縮的限制，化身兼顧老錢、安靜奢華與東方禪風的居住空間。

泛設計Boundaryless concept／楊景凱 JK

地址：台北市松山區三民路167巷12號1樓

電話：02-77518009

Email：info@goboundaryless.com

網站：https://goboundaryless.com

專業室內設計裝潢網站 設計家｜SEARCHOME

看更多設計師作品>>泛設計Boundaryless concept

立即聯絡>>>泛設計Boundaryless concept