留美博士私校教書退休月領僅21K 逾500位學者聯署籲私校退撫率比照公校

一位擁有美國亞利桑那大學博士學位的C老師，在私立科技大學任教長達22年，當他65歲屆齡退休時，驚覺自己每月領到的退休金加上公保年金，竟然只有2萬1千多元，與退休前薪給相比，所得替代率僅約25%。

然而，C老師不是個案，而是全台超過4萬名私校教職員共同面臨的晚年恐慌，學界更有超過500人連署，要求修法保障資遣慰助金、提高私校退撫，台灣高等教育產業工會（下稱高教工會）今（10）日在教育部前召開記者會，痛批現行制度讓高學歷的私校教師淪為「勞權孤兒」，也在此次公教年改討論中被政府長期忽視。

22年資歷換來25%替代率 恐連長照都付不起

C老師今天現身說法，他是美國亞利桑那大學航太機械工程博士，在宏國德霖科大服務22年、65歲屆齡退休。退休後，他的公保年金僅1萬1870元，加上私校退撫金折算月領9412元，合計每月僅有2萬1282元，與退休前薪給相比，所得替代率僅約25%。

廣告 廣告

C老師也解析了制度如何讓它他的退休金這麼少。首先，高等教師師資碩士到博士的培育所需至少7至10年，再加上技職體系希望有業界經驗的人，平均是5至7年，他在業界工作的時間約9年，但因無法與公保年資合併累計，故當時勞保部分僅能一次領，「大概每個月是1500元，」讓他只能苦笑。

此外，C老師也點出私校常見晉給不正常，以他為例，在學校最後7、8年幾乎沒有人晉給，最後2、3年更是沒有人晉給，本俸也直接關乎退休金。

另一位在南華大學任教23.5年的留美社會學博士P老師，退休後的所得替代率也僅有29%，月領約3萬3千元，遠低於去年公教年金停砍三讀後的51%（以23年年資計算）。

若以目前在大專校院工作的編制內教師年資僅約為25年，其退休後退撫給付加上公保年金，所得替代率亦僅約3成，遠低於公教25年年資者光退撫給付的所得替代率修正後可達54%，形成嚴重的「公私校階級不平等」。

遭資遣竟「0元」賠償？法律漏洞成校方利器

除了退休金低落，私校老師在職期間若遭資遣，保障甚至不如一般勞工。

依現行法規，私校教職員若被資遣，除非學校已列入「專輔學校」並適用《私校退場條例》，否則法律並未強制學校必須支付資遣費。

高教工會組織部主任林柏儀直指，許多私立學校利用這個漏洞，在被列入專輔前就開始逼退老師。教育部雖有「鼓勵」發放資遣費的補助措施，但因為沒有強制力，許多學校根本不甩，導致老師中年失業卻「一毛錢都拿不到」。

私校負擔僅3.9% 比一般企業還要少

高教工會針對私校教職員退休金為何這麼低則指出另一個關鍵：學校提撥率太低。

目前私校退撫提撥率12%，低於公教新制的15%。然而，在這12%當中，私校校方作為雇主，僅需負擔32.5%，換算下來，學校對老師的退休金提撥率僅「3.9%」，不只輸給公立學校，甚至比一般民間企業雇主依法須提撥的6%勞退金還要低。

500學者怒吼：提高提撥率、保障資遣費

私校老師既沒有勞基法保障，也沒有合理的退撫制度，成為名符其實的「二等公民」，為此，高教工會發起連署，短短一個多月內已獲得超過500位學界人士支持。

工會提出兩大核心訴求：

1. 立法保障資遣費： 私校教職員若遭非自願離職，應比照勞工標準，每滿1年年資發給0.5個月薪給。

2. 提高退撫提撥率： 比照公教新制，將提撥率從12%提高至15%，以提升退休保障。

林柏儀指出，提高提撥率每年僅需增加政府與學校約9.3億元的經費，平均每位教職員一年僅增加2.16萬元，比政府補助一位私校學生的學雜費（3.5萬元）還少，財務上絕對可行。

高教工會呼籲，政府近年大舉補助私校學費，卻對私校老師的勞動權益視而不見，若不儘速修法，最終也將賠上台灣的高等教育品質。