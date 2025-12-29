留美擁雙碩士學位洄游台灣！工程師做遊戲14年「不懂HP是血條」慘遭解雇

記者陳弘逸／高雄報導

高雄廖姓男子畢業於美國紐約州立大學水牛城分校，具電腦科學、語言學雙碩士學位；15年前受雇於台灣某遊戲開發商，任職近14年為資深工程師，因工作效率低落，態度消極，遭公司解雇，引爆勞資糾紛；雙方鬧上法庭，但廖男前公司直屬主管，出庭作證，他對遊戲認知膚淺，連代表遊戲角色血量的「HP」都不懂。一審，廖男訴請復職吞敗，他上訴二審，仍被駁回，全案仍可上訴。

判決指出，廖男畢業於紐約州立大學水牛城分校，具電腦科學、語言學碩士雙學位，擁有資訊等相關學識與技術，2010年受雇於台灣某遊戲開發商，期間擔任工程師、資深工程師近14年，月薪4萬2950元；自2022年起，因公司不滿他年紀漸長，不善交際，且任職遊戲產業公司卻不以遊戲為樂等原因，對工作百般挑剔，引爆勞資糾紛。

廖男主張，公司沒給予適當專業技術培養，並在相關計畫下，指責工作缺失，甚至還出現扣薪等情況，還在2024年遭資遣，認為公司未盡解僱最後手段，因此提起，確認僱傭關係存在等訴訟，力拼復職。

遭控的公司反駁，招聘工程師時，並未區分前端工程師或後端工程師，但廖男不僅無法勝任，還會拖慢專案進度；由於相關工作成效達成率為零，經主管口頭督促，並期盼檢討改進，仍未改善，不僅工作態度消極，溝通能力及專業技術也跟不上專案，年終考核分數落到後段班。

面對此一情況，公司向廖男提議優退，或投入新的開發遊戲專案，雖廖男選擇留下，但此專案後續因法定代理人最終決定不開該款遊戲，導致無法提供該款遊戲開發給他，只能依勞基法終止僱傭契約。

此案，審理期間，廖男直屬主管到法庭作證並證稱，他前期雖有完成工作項目，但因不玩遊戲，對遊戲的認知很膚淺；例如，遊戲中代表遊戲角色血量的「HP」他不僅不知這個意思，還需透過企劃人員詳細跟他解釋每件事。

綜合相關證據，法官認為，廖男主、客觀工作表現每況愈下，且執行相關業務多年，其餘工程師經學習後皆已具備此能力，但他撰寫進度仍為零，公司給予其他計畫的機會，試圖提升、改善他的工作表現，始終未見改善，顯然無法達成雇用要達成客觀合理的經濟目的。

