留美注意！川普上台1年「撤銷十萬份簽證」 外國人講「這些話」恐遭驅逐出境

即時中心／林耿郁報導

赴美注意！美國國務院表示，自川普總統重返白宮以來，至今已撤銷超過10萬份簽證，數量創下歷史新高。且如果有反對以色列、同情巴勒斯坦的言論，更可能成為首要的驅逐目標。

為客者逐？綜合外媒報導，美國國務院在社群平台X發文指出，自川普於2025年1月20日就職以來，正式撤銷的簽證總數已超過十萬份之多，其中包含約8,000份學生簽證，以及2,500份專業類簽證。

國務院副發言人皮戈特（Tommy Pigott）表示，撤銷理由包括逾期停留、酒駕、攻擊與竊盜等，並指出簽證撤銷數量，較2024年大幅增加約150%。未來川普政府將持續遣返違反規範者，以確保「公共安全」。

廣告 廣告

此外，美國政府也啟動「持續審查中心」（Continuous Vetting Center），針對外籍人士在美停留期間，是否符合法律與安全要求進行即時監控，如判定具風險或違反規範，即可片面撤銷簽證，將外國人趕出美國。

此外，國務院發布內部指令，要求工作人員提高審查標準，對具「不符美國利益」或有政治行動背景的申請人，採取「更高門檻」的嚴厲審查。

官員表示，學生簽證持有人，或者合法永久居民（綠卡持有人）若公開支持巴勒斯坦、批評以色列在加薩的軍事行動，就可能被視為違反美國外交政策利益，面臨遣返危機。

川普政府近一年來大幅加嚴移民、入境與簽證政策，包括提高遣返執行率、擴大社群媒體言論審查，以及重新調整簽證發給標準等，讓非美國公民人士遭遇的驅逐風險，來到「史無前例」的嚴苛狀態。

原文出處：快新聞／留美注意！川普上台1年「撤銷十萬份簽證」 外國人講「這些話」恐遭驅逐出境

更多民視新聞報導

中國聲稱日本治安惡化 將限縮赴日簽證「降4成」

12歲女兒遭狠母騙去日本「賣淫」！少女現況曝光

日本擬2028年推「JESTA」入境新制 免簽外國旅客恐要多付3000日圓

