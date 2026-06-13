留美與台大學弟沈伯洋同棟宿舍 蘇巧慧爆他每天做1事

民進黨台北市長參選人沈伯洋（右）12日晚間首度前往新北市公開行程，與民進黨新北市長參選人蘇巧慧（左）同台為新北市議員林秉宥（中）站台，兩人除了肯定林秉宥長期深耕地方、兼具國際視野，也共同提出「雙北共好」的理念打造雙北生活圈。（吳嘉億攝）

民進黨新北市長參選人蘇巧慧12日晚間與同黨台北市長參選人沈伯洋同台，為新北市議員林秉宥站台造勢，兩人提出「雙北共好」理念，要打造更宜居、更具競爭力的雙北生活圈。蘇巧慧上台致詞時說到她和沈伯洋都是台大法律系，但是兩人差6歲不認識，直到在美國讀研究所時兩人同一棟宿舍就認識，下一句她脫口說：這個學弟「整天都在打電動」，突然發覺好像有點不妥，還在台上問說「這個可以講嗎？好像在直播。」

不甩先前媒體人吳子嘉稱與沈伯洋同台會「變細漢」的說法，蘇巧慧12日晚合體沈伯洋出席林秉宥辦的新莊地方座談會共同造勢。蘇巧慧指沈伯洋提出士林步道和山林政見和她的鑽石山城有異曲同工之妙，在步道的規畫上有共同的想法，卻又有不同的分支，就是既競爭又合作，這就是共好。沈伯洋則指雙方每個禮拜都有在討論，有一些政策有它的共通性，要怎麼樣把它串接起來最關鍵的就是讓城市到養分能夠連在一起。

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接著蘇巧慧上台發言時，指她20幾歲就認識沈伯洋，兩人都是台大法律系，但相差6歲原本不認識，直到去美國讀研究所的時候，非常巧住同一棟宿舍同一層樓的隔壁兩間，而她當時其實英語不太好，遇到台灣人可以講國語就趕快認真來往，發現這個學弟不錯、滿搞笑的，「整天都在打電動」，突然她發覺這樣講好像有點不妥，直接說「這個可以講嗎？好像在直播」，然後又接著說「算了，我都已經講了」。然後說沈伯洋整天打電動成績還是比她好，學霸就是學霸，難怪後來留在美國當教授，「沒想到20年前一起在宿舍吃飯的朋友，現在一個要為新北市、一個要為台北市努力。」

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