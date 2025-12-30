留美雙碩士工程師遭資遣！做遊戲14年「不懂HP是血條」 提告復職慘敗訴

[FTNN新聞網]記者蔡曉容／綜合報導

一名擁有美國名校電腦科學與語言學雙碩士學位的廖姓工程師，在台灣某遊戲公司任職近14年，但因績效不佳遭資遣。廖男主張公司缺乏適當訓練、解雇不當並提告要求復職。高雄地院及高雄高分院審理後均認定公司解雇有據，駁回廖男復職請求，案件仍可再上訴。

判決指出，廖男畢業於美國紐約州立大學水牛城分校，自2010年到2024年5月在遊戲公司擔任資深工程師，月薪4萬2950元。案件審理期間，廖男原主管指出廖男並無玩遊戲習慣，對基本術語認知不足，甚至不知道「HP」是遊戲角色血條，增加團隊無形的溝通成本，且工作效率低落，影響團隊進度。

廖男則主張公司近年調整業務，要求工程師同時負責前後端設計，廖男表示未獲公司充分訓練，解雇理由不當，因此要求復職。公司則認為，招聘時並未區分前、後端，且多數同仁在1至6個月後就適應新的規劃，僅廖男抗拒前端工作，甚至將工作內容推給旁人。公司多次給予機會並協助調整，原提議讓廖男優退，或是投入新的開發遊戲專案，廖男態度依舊消極，團隊合作和專業技術落後同仁，最終才決定資遣廖男。

法院綜合證據後指出，廖男工作表現長期與公司合理期待不符，即使公司多次提供訓練與其他計畫機會，仍無改善。相比其他工程師已能勝任工作，他的進度長期為零。法官認為公司已履行改善義務、程序正當，解雇決定具正當性。因此一、二審均判公司勝訴，認定解雇合法並駁回廖男復職要求。

