留肌防衰! 榮家長輩黃金12週特訓

記者彭新茹∕新竹報導

為了不讓年齡成為長輩行動的阻礙，新竹榮家展現對高齡健康的深耕用心，日前運用北榮新竹分院所提供的肌少症量測設備「寶貝機」，為每一位安養住民進行精準的身體組成分析及四肢肌肉質量檢測，篩檢出53位有肌少症風險的長輩，並為他們規劃系列留肌防衰措施。

新竹榮家與北榮新竹分院合作，針對肌少症長輩設計為期12週的「高齡衰弱介入服務課程」。由營養師、藝術治療師、專業物理治療師及體適能老師提供健康飲食指導、藝術治療活動、循序漸進的有氧訓練，幫助建立良好的生活型態，為長輩量身打造個人化的「預防處方」。

主任白恩惠表示，隨年齡增長，30歲後肌肉流失雖是自然過程，但卻隱含跌倒與失能的風險，關心長輩的健康更重視長輩的生活自主權。榮家在預防跌倒工作上一直很努力，並列入品質指標管控，長輩被篩檢出肌少症風險，反而要慶幸，能趁早介入預防措施，遠離失能的危險，這需要長輩配合榮家規劃的行動方案。為了鼓勵長輩為自己留肌防衰而努力，已請團隊規劃激勵措施，並對完成12週訓練者作後測，發給進步獎，讓運動轉化為長輩日常習慣，重拾身體力量與自信。