留言區變美食評鑑現場 網路瘋傳好市多採買年菜清單

CNEWS匯流新聞網記者胡照鑫／台北報導

下週就要迎馬年，準備年菜成了不少家庭最頭痛、也最期待的事。美式賣場好市多（Costco）成為網友討論焦點，有網友在臉書社團「Costco好市多商品消費心得分享區」發文詢問「過年年菜好市多推薦買什麼？」沒想到留言炸裂，討ㄌ論熱度一路延燒，網友形容，留言區比年貨大街還熱鬧，像是一場全民參與的年菜攻略。

從留言來看，現場變成好市多年菜點名現場。 肉類、熟食成為最多人推薦的品項，包括德國豬腳、醉雞腿、烤雞、烤雞翅輪番被點名，有人一句「烤雞」就引來大量按讚回應，還有人霸氣列出「干貝、龍蝦、頂級牛排」，打算直接把除夕圍爐升級成豪華宴席。

有人力推「鼎泰豐絲路豬腳」，直說「真的很好吃，別牌我吃過，不好吃」；也有網友分享，熱門商品在台南門市「已經完售」，提醒想買的人手腳要快，否則只能空手而回。不只買什麼，怎麼吃也成了討論焦點。東坡肉、麻辣鍋、酸菜白肉鍋、羊肉爐通通被拿出來比較，有網友分享實吃心得，認為口味差異很大，甚至精準點名「哪一家才是心目中的第一名」，讓留言區瞬間變成美食評鑑現場。

也有不少網友注意到價格變化，直呼「今年干貝怎麼特別貴」，但仍表示過年該吃的不能省，該買的還是要買。從這些討論可以看出，好市多早已成為許多家庭年節採購的固定選項，不只是方便，更是一次把年菜、圍爐、拜拜需求通通備齊。

一篇簡單的發問貼文，引爆上百則互動，從推薦清單、缺貨情報到實吃心得，熱度持續延燒。對不少會員來說，過年前逛好市多，不只是買東西，更像是一場全民參與的年菜攻略戰。隨著春節腳步越來越近，賣場人潮與社群討論勢必持續升溫，這股由網友自發掀起的年菜熱潮，再次展現好市多在年節消費市場的驚人吸引力。

照片來源：台灣好市多FB

