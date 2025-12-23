留言喊「張文做了我想做的事」 51歲男網友遭桃檢起訴

桃園地檢署。圖：資料照

本(12)月19日在捷運台北車站、誠品南西店發生隨機攻擊案，造成27歲兇嫌張文在內共4死11傷，震驚社會，不少人將事發當時的影片上傳至社群平台，卻有一名51歲唐姓男網友卻在影片下留言，「真的有人做了我想做的事情！」因此遭檢警約談，桃園地檢署傳喚唐男到案訊問後，認定唐男的言論恐造成社會恐慌，於今(23)日偵結依恐嚇公眾罪嫌起訴，檢方並建請法院從重量刑。

桃檢表示，日前北車發生隨機攻擊案，民眾發布在Threads相關影片提醒大家注意安全，唐男卻留言，「真的有人做了我想做的事情！」因此遭台中市清水警分局通知製作筆錄。桃檢獲報後，主動分案指派「防範恐怖攻擊應變小組」檢察官黃榮加偵辦，聯繫警方調取相關資料後，即刻傳喚唐男到案，經檢察官訊問後，認定唐男的留言恐加深社會大眾恐懼，致生危害於公共安全，而涉犯刑法第151條恐嚇公眾罪嫌，於今日偵結起訴。

桃檢指出，檢方審酌唐男明知社會剛因無差別殺人事件而陷入惶惶不安之際，仍為上述言論，加深社會不安，縱使是出於博取關注或吸引之心理，但刻意利用社會正處於高度恐慌狀態之公安事件作為素材，以附和、認同暴力之方式換取關注，顯示被告將社會恐慌與公共安危視為可資利用之工具，而未將公共安全與他人生命納入其行為節制之考量，缺乏對於法律之基本尊重，建請法院從重量刑。

社會大眾正承受重大犯罪傷亡事件之恐懼，死傷者及家屬亦亟需撫慰之際，桃檢絕不容任何利用此事件加深民眾恐懼之行為，並已依高等檢察署指示成立「防範恐怖攻擊應變小組」，對於涉及網路、大眾運輸系統或公眾得出入場所之危害公眾安全案件，統一由該小組檢察官，秉持嚴查速辦原則，即時應變積極偵辦，以遏止恐嚇暴力風氣，維護社會安定。

