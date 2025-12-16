留言挺台、反擊假帳號卻遭罵「滾回日本」 夢多：台灣就是國家 永遠不會變

▲ 圖翻攝自 夢多 mondo otani IG

台北市 / 林彥廷 綜合報導

日籍藝人夢多（大谷主水）近日在社群平台中留下許多挺台灣留言，以及反擊假冒台灣人的帳號，吸引不少人力挺、關注。而今（16）日夢多發文指出，他以前被威脅過，也有些廠商退過工作，但他也強調，變窮也沒關係，還是會選擇説「謝謝台灣，台灣就是國家，永遠都不會變。」

夢多表示，「好奇怪，為什麼被罵？被罵日本鬼子、滾回去日本，各種的罵，只是我表達自己的意見，我嗆的人很明顯 AI or 不知道是哪裡來的人」。

夢多指出，他以前也被威脅過，也有些廠商退我的工作，也是失去的滿多錢，但是同時也有支持他的人，像紅酒跟燒肉店的合夥人、台南的兄弟們、身邊的很多朋友們，所以不怕。

夢多提到，而且自己從來沒有講過中國人的壞話，因為他的中國朋友都是好人，他也很清楚，演藝圈的不講這些比較好一點，不過他同時是愛台灣的日本人「我對台灣說不完的感謝，有些工作不見也沒有關係，變窮也沒關係，我還是會選擇説：謝謝台灣、台灣就是國家，永遠都不會變。」

夢多表示，想要退工作人就退吧，相信現在找他的廠商知道他的風格，很感謝給他的包容，還好我還有燒肉店，希望大家有空來吃。

