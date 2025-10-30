留言飆髒話又威脅「殺了你」！網友遭判拘40天 凌濤：逾越言論自由必究責到底

[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導

國民黨籍桃園市議員、國家政策研究基金會副執行長凌濤，日前因上節目時的言論引發官姓網友不滿，官男於是在凌濤臉書留言痛罵並恐嚇「殺了你」，凌濤因而提告。判決結果今（30）日出爐，法院依恐嚇罪判處官男40天拘役。凌濤對此表示，提醒激進人士與側翼發言不得逾越言論自由，否則將究責到底。

官姓網友因不滿凌濤言論，竟留言辱罵並威脅「殺了你」，凌濤遂對其提告恐嚇。（圖／翻攝凌濤臉書）

凌濤先前上節目時，因談到中國「武統台灣」的話題，言論引起官男不滿，竟直接在凌濤的臉書以髒話怒罵，更留言威脅：「言論自由沒有底線嗎？殺了你一定成真也必然成真！跟武統一樣」，凌濤憤而提告。

廣告 廣告

官男在台中地院審理時否認恐嚇，主張其不滿凌濤言論，故以問句來反問，應受言論自由保障，且事後有刪文道歉。不過法官認為，其言論恐嚇意圖明確，因此依恐嚇罪判處拘役40天。

對此凌濤表示，人身攻擊、性命威脅與造謠絕不會被社會接受。針對特定網友先前在臉書留言，被台中地院認為其具極端暴力、夾雜詛咒及加害具體行為，依恐嚇罪判拘役40日，凌濤指出，「司法正義還是會關照社會公義」。

凌濤表示，自己也有家人、辦公室同事、朋友要保護，對於極端攻擊性言論一定會採取法律行動。同時他也正告相關人士：「提醒青鳥、激進政治人士、及綠營側翼網紅，發表言論不得逾越『言論自由』界線，否則法律團隊絕對會究責到底。」

更多FTNN新聞網報導

鄉民監察院／機場捷運A14竟淪漂漂河！ 凌濤怒問：難道要推給張善政？交通部長陳世凱在哪？

台新金獨董是前經長王美花 凌濤質疑王「門神」給新壽底氣不讓輝達定案

網友留言「X妳老母」獲判無罪 黃捷喊難以接受：將請求檢方提起上訴

