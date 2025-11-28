留言「無限城」惹火台、港人 粉專二度致歉1句話再被炎上

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

香港新界大埔「宏福苑」大火造成多人傷亡，不過，卻有粉專留言「無限城？」形容這場災難，惹火台、港網友。對此，粉轉昨(27)日上午緊急道歉，沒想到晚間二度發文致歉，又因為1句話，再度被炎上。

「XT──台灣專屬社群情報站」昨（26）日在社群平台Threads上回應香港宏福苑火災的串文，貼出鬼滅之刃中的「無限城」照片，留言「無限城？」隨即遭到抨擊，因此刪除貼文並道歉「把香港大火現場比喻成鬼滅無限城，這真的超白目。那裡已經死了很多人，我不應該開這種玩笑，身為一個有一定粉絲數的台灣帳號，講出這種話真的很丟臉。對所有看到的人，還有受到這場大火影響的香港人，跟你們說聲對不起。」

廣告 廣告

晚間又二度發文表示，知道一句道歉不能抹掉那些不當的話，也理解大家的憤怒，但持續互相攻擊對誰都沒好處，這件事自己已經認錯、會記住教訓，希望大家各退一步，把力氣留給真正需要關心的香港傷者和家屬，繼續糾結在這裡，對他們沒幫助，對彼此也是消耗。「退一步海闊天空，我們都能做得更好。」

貼文一出，再度點燃網友怒火，「各退一步？當初留言怎麼不先想過？消費別人災害當有趣，被罵真的剛好而已」、「你做錯還檢討我們」、「檢討我們糾結真的666都上新聞了還不會想一下哪裡有問題？為什麼被大眾譴責嗎」、「你當初有思考過的話就不會講這種話，刪帳號吧…………流量小偷」、「退什麼退？你的道歉完全沒有任何誠意欸，在別人傷口上撒鹽是什麼意思，完全敷衍了事」。

此外，有網友起底，該粉專是在今年7月開通，在另一社群X的位置顯示日本神奈川，卻用VPN假裝在台灣；而流言「101煙火」的帳號，IG是用日本電話註冊，並自稱「中國臺北」人，懷疑身分不單純，也確定「有人利用災難在分化台港關係」。

原始連結







更多華視新聞報導

香港火災留言「無限城？」被罵翻後發道歉聲明 港、台網友不買單狂轟

香港大火出現極端帳號嘲諷苦難 黃捷「嚴正譴責」：絕對不代表多數台灣人

香港宏福苑火災釀死傷 台消防員驚「宛如煉獄」：那種無力感令人絕望

