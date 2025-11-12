留負評「衛生堪憂」！火鍋店抓包疑盜圖 決定提告

有網友留負評，控訴「衛生堪憂」，被店家質疑是「盜圖」惡意留負評。（圖／TVBS）

高雄三民區一家連鎖火鍋店，有網友留負評，控訴「衛生堪憂」，沒想到附上一張用餐照片，被店家質疑是「盜圖」惡意留負評，店家反控，已經很久沒有供應水蓮、秀珍菇，擺盤方式也不同，將決定對網友提告。

有網友留負評，控訴「衛生堪憂」，被店家質疑是「盜圖」惡意留負評。（圖／TVBS）

一名顧客po網，稱數月前曾到該火鍋店用餐，但直到最近才留下負評。該顧客表示，相較於其他火鍋店的員工較為勤勞，這家店的員工沒有認真巡場和清潔。然而，火鍋店老闆娘在查看負評附帶的照片後，立即發現諸多不符之處。老闆娘指出，照片中的牛肉擺盤上有整排蔥花，菜盤中則出現水蓮和秀珍菇，但店內已有2至3個月未供應水蓮，且一直以來只提供杏鮑菇而非秀珍菇。

這起爭議源於一名顧客宣稱數月前曾到該火鍋店用餐控訴「衛生堪憂」。（圖／TVBS）

這家位於高雄三民區的連鎖火鍋店在桃園、台南也設有分店。當被質疑時，該顧客堅稱確實曾到店用餐，只是並非最近。店家對此說法不以為然，老闆娘表示將前往警察局提告，認為不是每則留言都能輕易被忽視。更令店家不滿的是，該網友還私訊挑釁店家，詢問「嗨，要告我嗎？」

老闆娘表示為了捍衛商譽，店家決定採取法律途徑解決此爭議。（圖／TVBS）

雖然用餐體驗屬於主觀感受，業者也應接納各方顧客意見，但為了捍衛商譽，店家決定採取法律途徑解決此爭議。

