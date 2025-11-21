留「1500 1H2S？」影射馬郁雯性交易！ 裁押阿北法官判決結果出爐

劉男在臉書上暗指馬郁雯從事性工作遭判4月。（圖／報系資料照）

前三立記者馬郁雯2024年揭露柯文哲神秘帳冊疑似收賄1500萬元，劉姓男子在其「馬郁雯 Wendy」臉書粉絲專頁上，留下「1500 1H2S？」留言疑似暗指其從事性交易，劉姓男子遭檢方依加重誹謗起訴。台北地院將此案分由去年裁押柯文哲的法官呂政燁審理後，判處劉男有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

劉男於2024年9月12日使用電腦設備登入其FACEBOOK社群帳號以後，在「馬郁雯 Wendy」臉書粉絲專頁，轉發台灣新聞記者協會「台灣記協聲明」之貼文中網友留言「…記者到底陪誰睡七年」、「陪睡女」、「支持馬記者，馬記者經營這條線七年絕對沒有靠陪睡或是張腿亦或是口技…」、「過幾天會不會有陪睡名單出現？」並於貼文留言「1500 1H2S？」影射馬郁雯有在以1小時收費新臺幣1500元之對價之方式與他人從事性交易。

劉男雖然有坦承發文以及留言，不過卻否認有誹謗故意，於偵訊時辯稱「1500 1H2S？意思是1H 2 Section階段」、「1500為下午三點的意思，不是金額」、「1500係因告訴人揭露有關柯文哲1500是否收取賄賂，是與公共議題有關，為可受公共評論表述與批判，馬有先入為主不舒服感受，這是可受公評之事」等語。

案經呂政燁審理後並不採信劉男辯詞，認為劉男在不特定多數人得共見共聞之臉書粉絲專頁下方，以不實之具體事項指摘告訴人，貶抑告訴人之名譽，缺乏尊重他人名譽之法治觀念，行為自非可取，且犯後否認犯行，猶自信並屢稱其行為正當，又未與告訴人達成和解或徵得告訴人之諒解，所為誠屬不該，判處其有期徒刑4月，得易科罰金，可上訴。

