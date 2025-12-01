留1星怕被肉搜？Google推新功能「匿名評論」 簡單兩步驟搞定

Google推出匿名評論功能。資料照。業者提供



Google Maps評價是許多人用餐、玩樂的參考重點，踩到雷店時也能藉此提出反饋，但也有人擔心留下1星時，會被店家肉搜或報復。Google近日宣布推出「匿名評論」新功能，鼓勵更多真實回饋。

Moneycontrol與Google官方部落格報導，這項更新以「神祕聖誕老人」為靈感亮相，開放用戶可以自行設定顯示名稱、頭像，像是「熱情的小精靈」、「熱愛甜點的茱麗亞」等，即可自由地在評論高分或低分時表達意見。

廣告 廣告

Google說，店家也不用擔心會有人惡搞，因為他們內建的安全保護機制會全天候監控可疑或虛假評論，用戶無論用什麼暱稱，後台仍是與真實帳戶連結。一旦發現惡意攻擊就會直接移除並採取必要措施。

改為匿名方式如下：

1. 開啟Google Maps點選左上角「三」的符號，選擇「你的貢獻」。

2. 前往「編輯個人資料」，勾選「使用自訂的顯示名稱和相片發布內容」，即可設定。

Google表示，功能將於本月在全球的安卓及iOS系統逐步推出，如果目前還沒有看到相關選項，需等待更新。

更多太報報導

春水堂用「工業清潔水」泡茶！醫警告千萬不能催吐：一分鐘灼傷

問題台灣鯛流向出爐！1.3萬片銷18縣市全聯 僅這4縣市倖免

松山機場突停電！摸黑、電扶梯停擺 旅客哀號：正準備通關