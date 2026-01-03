留4貓在家誤觸感應爐失火 高雄2女判拘賠109萬元

（中央社記者洪學廣高雄3日電）高雄洪姓女屋主與陳姓女友人養了4隻貓，但2人外出沒將貓關籠，導致貓誤觸感應爐開關起火。雖無傷亡，但屋內滅火裝置灑水溢流致電梯泡水，高雄地院判2人拘役，應賠109萬多元。

高雄地方法院審理時，法官依消防局鑑定報告跟相關事證，認定2女應負過失責任，判決應賠償社區管委會新台幣109萬多元。刑事部分，洪女依失火燒燬物品罪判處拘役15天，可易科罰金，緩刑3年；陳女判拘30天，可易科，均可上訴。

判決指出，27歲洪女與24歲陳女共同住在高雄三民區一處社區大樓，並共同養了4隻貓，但2人民國112年1月初先後北上外出，並照平時放任4貓在屋內跑跳；不料其中1隻貓1月8日就因誤觸廚房感應爐開關，引發火警，幸好屋內自動灑水設備啟動撲滅火勢，才沒延燒造成重大傷亡。

消防鑑識小組進一步釐清起火原因，經排除機械故障後，研判是貓誤觸感應爐開關，導致感應爐檯面不明金屬網狀物持續加熱後，引燃周遭物品，進而釀成火警；警消鑑識後，將2人依法送辦。

高雄地檢署偵查時，2人坦承未將貓關籠，檢察官認為2人放任貓亂跑，可能肇生公共危險，有過失責任，偵結後依刑法175條失火罪嫌起訴2人。（編輯：黃世雅）1150103