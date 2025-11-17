畜牧場未收公文就出貨 毒蛋3.2萬顆流入市面





台中市食安處10日前往梧棲區蛋行稽查，竟然又檢出芬普尼超標，但外界質疑，彰化的畜牧場不是有移動管制嗎？怎沒又有但賣到台中？原來11月7日送中央複驗結果零檢出，11月8日動防所，口頭告知畜牧場解除移動管制。而業者私自出貨，隔天，梧棲蛋行就來載蛋，導致4萬顆毒蛋，有約3.2萬顆流入市面。





















空窗？畜牧場未收公文就出蛋 梧棲區蛋行民眾退蛋

芬普尼毒蛋時間軸。（圖／翻攝畫面）





梧棲的這間蛋行10日再次檢出芬普尼毒蛋，一早就有顧客來退蛋換貨，民眾心驚驚，要把疑似受到芬普尼汙染的蛋退了，蛋行的蛋來自彰化的事發畜牧場，發生毒蛋風波後，不是有移動管制嗎？下架了嗎？怎麼還有毒蛋賣出去呢？來看時間軸，11月5日確認汙染蛋品來源，啟動移動管制，11月6，查封採樣10萬顆蛋送驗，11月7日彰縣衛生局通報15萬顆蛋流向通知下架，同天中央的複驗結果出爐未檢出，隔天彰縣動防所口頭告知畜牧業者解除移動管制，11/9畜主私自出售雞蛋，梧棲蛋行載蛋4萬顆，11/10台中食安處抽驗，檢出芬普尼超標，再次啟動移動管制。

彰化動防所解除移動管制僅口頭告知 畜牧業者沒收到正式公文就出售雞蛋 相關人員恐涉及違法。（圖／翻攝畫面）





動防所僅口頭告知畜牧業者解除移動管制，畜牧場業者沒有收到公文就出貨，梧棲區的蛋行收了4萬顆，3.2萬顆流入早餐店、小吃店，相關人員已經違反規定，農業處表示，目前封存的25萬顆雞蛋，被列為證物，將會銷毀。擔心毒蛋外流，啟動移動管制，相關單位，理應更謹慎面對，疑似在矛盾空窗期，導致四萬顆問題蛋流向台中梧棲區的蛋行，業者私自出蛋已違反規定。縣府表示，該場雞蛋應屬預防性下架蛋品，怎麼還進入市場？至於移動管制及解除移動管制相關行政程序疏失部分，目前由檢調偵辦釐清，縣府也將依規檢討並懲處違失人員。





