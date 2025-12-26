畜牧廢水資源化44家牧場未完成 罰鍰1萬元起跳

（中央社記者汪淑芬台北26日電）環境部推動畜牧廢水資源化，規定畜牧場12月27日前完成5%比率的要求，至今仍有44家未完成申請，環境機關將查處。環境部表示，將從最低新台幣1萬元開罰，若未改善再提高。

環境部今天發布新聞稿，推動畜牧廢水資源化，依據「水污染防治措施及檢測申報管理辦法」規定，國內飼養豬隻20頭以上未滿2000頭及牛隻40頭以上未滿500頭的畜牧場，應於12月27日前完成規定的資源化比率5%要求。

環境部表示，全國5532家畜牧場，仍有44家（1%）尚未完成廢水資源化申請，地方環保機關將啟動查處。

環境部指出，未依規定完成廢水資源化的畜牧場，可依違反水污染防治法開罰，罰鍰是1萬到600萬元，會先採最低額度，若未改善，再提高罰鍰金額。

環境部表示，畜牧場所產生的廢（糞）尿經過處理（如厭氧發酵），轉化成有用的「沼液」及「沼渣」等有機肥料，再施用於農田作為天然肥分，可達到減少化學肥料使用、降低環境污染及促進農牧業永續發展的目標。

環境部積極推動畜牧資源化中心，提供無法妥善處理廢水的畜牧業去化的管道，以台南八翁畜牧資源化中心為例，由當地畜牧戶以合作社模式建立，將其畜牧糞尿變為沼氣發電，每日可發電相當於6萬多戶的家庭用電量。也將當地急水溪水質測站的河川污染指數，由7.1顯著下降至5.4。

另外，農業部同步協助推動畜舍高床化、密閉水簾及雨污分流等源頭減量措施，從源頭減少畜牧廢水處理設施負荷，並藉由提高廢水中有機質濃度，提升沼氣發電效率。（編輯：管中維）1141226