畜牧特約獸醫師酬勞低？為何豬農先問「獸醫佐」？【新聞實驗室】

為何豬農僅找獸醫佐？與獸醫師差異？

台中梧棲的養豬場從10月開始，陸續有豬隻因不明原因死亡。豬農第一時間只打給王姓獸醫佐，卻沒有找特約獸醫師，被質疑程序出問題，找「獸醫佐」跟找「獸醫師」有差別嗎？

非當事獸醫佐陳勇稱說明，獸醫佐的工作內容其實跟獸醫師相近，在訓練的過程也非常相近，主要差別在於學歷。

過去，獸醫佐執照是以高職學歷報考專技人員普考，但從2009年起停辦；獸醫師則要就讀大學獸醫科系才能報考專技人員高考。修正《獸醫師法》後，獸醫佐必須在獸醫師指導下協助執行獸醫業務，不能填發診斷書、處方或開具證明文件。

廣告 廣告

而且《畜牧法》規定，每家畜牧場都要有合作的獸醫師，遇到家畜、家禽發病率達到10%以上時，獸醫師也要在24小時內報告當地主管機關。既然一定要找獸醫師，回到一開始的問題，為什麼豬農沒找獸醫師？

這次台中豬場的特約獸醫師也曾經問，為什麼出事不找他？豬農回答：「因為你不賣藥又不收錢，不好意思麻煩。」

特約獸醫酬勞低 有些還免費掛名？

非當事特約獸醫師劉建鋒認為，以目前的收費基準來講，不會是專責特約獸醫，因為酬勞甚至連油錢都付不起，客戶也不可能付出診費。

目前特約獸醫師酬勞費參考標準是各縣市自行擬定，依據畜牧場規模，每場大約一個月500到3000元不等。因為收入微薄，許多經濟動物的獸醫會像劉建鋒一樣，主要在飼料廠、疫苗或藥商工作。

劉建鋒表示，自己今年最少簽35場，只有2場收費、其他都沒收費，大多是老闆的客戶或公司大客戶，如果堅持要收費，那牧場主就會說「可是別家的不收費、別家的獸醫簽免錢」。

專做家禽場的劉建鋒直言，畜牧場在找特約獸醫，大多會先請合作或認識的幫忙簽免費，因此酬勞費也「只是參考」。

屏科大獸醫系教授林昭男指出，如果特約獸醫不帶產品怎麼去跟客戶接觸、怎麼賺錢？所以這是一個未來可以去改進的，因為以日本或歐洲來講，他們有所謂的經濟動物診所或動物醫院，就真的是去看病不帶產品的。

特約獸醫淪附加服務？丹麥醫療與賣產品分開

長久發展出來的合作方式與人情，是畜牧場不好意思麻煩獸醫師的原因，那為什麼轉而找獸醫佐？陳勇稱認為，獸醫佐在牧場溝通的第一線，大部分都是以台語為主，早期獸醫佐常待在牧場，獸醫師大多有疾病才會過去。

劉建鋒表示，沒執業的獸醫佐雖然不能與畜牧場簽合約，可是有的客戶會打電話去問認識的獸醫佐，所以獸醫佐或者是退休沒有執業的獸醫，可能還是部分客戶會先諮詢的對象。

人情壓力或者以賣產品謀生，都讓特約獸醫變得像是「附加服務」。目前在養豬大國丹麥求學研究的獸醫師黃君分享，雖然當地也有類似特約獸醫的制度，但醫療行為是與產品銷售分開。

獸醫師黃君表示，丹麥一年的收費是15萬8千台幣，可以有8次機會到現場拜訪，並提到台灣如果只有一個最低的收費參考，不會有人想要付更多的錢做這件事情。

黃君也觀察到，在台灣豬隻有狀況，常會直接就用藥，但丹麥則是會先讓獸醫師檢查豬隻環境，以及排除其他可能影響的因素，最後才會以開藥的方式解決。

黃君認為，當我們可以用藥物跟疫苗來維持收入的時候，獸醫師的專業服務有時候其實就變成免費，因為農民會覺得你就是要讓我問。

獸醫師公會全聯會理事長譚大倫指出，政府應該要嚴格的規定，只有特約獸醫師開立的處方箋才能夠買到藥。

經濟動物獸醫僅6% 足夠應付疫情嗎？

在酬勞低的環境下，台灣投入經濟動物的獸醫師只有6%，負責防疫的公職獸醫師則占17%，絕大部分67%獸醫師選擇伴侶動物醫療。

劉建鋒直言，「畜牧的獸醫可能薪水頂多給到4萬，做到要死然後要去拚，可是小動物診所我同學進去第一年領到7萬，再來8萬、9萬。」

陳勇稱表示，「醫院跟牧場的環境怎麼比？你會忍受你辛苦栽培出來的孩子，去牧場可能環境沒有那麼好，然後又熱又沒有冷氣。」

譚大倫認為，應該提高每一場的價錢，然後確實要求獸醫師該做的事，譬如說必須要每個月去豬場巡幾次，否則將難以應付像非洲豬瘟這樣的事件，「其實我們去跟各地的動保處或防疫所了解，他們現在的能力根本就不足以應付這麼多畜禽場發生的問題」。

目前全國共有1.7萬家畜牧場，雖然畜牧場簽訂特約獸醫師不一定要是畜牧場專業，但大多還是會以經濟動物獸醫師為主，若換算下來每人平均要分攤將近50場。

屏科大獸醫系教授林昭男指出，「理論上應該要相配合數量的獸醫師，可是當今天沒有的時候，當有疫病發生的時候，這個獸醫師能夠去應付那麼多嗎？」

更多公視新聞網報導

全力防堵非洲豬瘟 高雄關加強金門小三通邊境檢疫

非洲豬瘟暫無外擴 中央研擬是否11/6中午解封

豬隻禁宰令擬如期解封 農業部：11/6有望成除疫起始點

