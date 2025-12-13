畜牧醫療殺菌劑是什麼？誤食有什麼危害？

「恩氟喹啉羧酸」是一種合成的殺菌劑，常應用在畜牧醫療、動物用藥中。（圖/Freepik)

日前連鎖超市販售的台灣鯛魚排被誤檢驗出「恩氟喹啉羧酸」殘留，雖然後續已證實為檢驗烏龍，但透過這次事件，人們得以認識這個常見於畜牧業的殺菌劑——「恩氟喹啉羧酸」。









什麼是「恩氟喹啉羧酸」？

「恩氟喹啉羧酸」是一種合成的殺菌劑，對革蘭陽性菌、革蘭陰性菌以及黴漿菌 (mycoplasma) 等有抗菌作用，因此會應用在畜牧醫療、動物用藥中。





但在多數國家包含台灣，目前都未核准水產養殖使用恩氟喹啉羧酸。因此在魚、蝦中出現殘留，即便是微量，也是違規狀態。

「恩氟喹啉羧酸」對人體可能造成的影響

雖然殘留濃度低、少量食用並不會導致急性中毒，但已有研究與醫界對恩氟喹啉羧酸（或其代謝物）可能造成的健康危害有：





1.誤食高劑量造成中毒

中毒的症狀可能有嗜睡、全身痙攣、呼吸困難、噁心嘔吐、腹痛、腹瀉









2.過敏反應

部分人可能對此類抗生素過敏，若攝取含有殘留者，可能出現蕁麻疹、皮膚搔癢等不適。





3.肝腎、肌肉關節功能

如果抗菌劑長期殘留，可能會導致腎臟或肝臟代謝負擔提高，也有動物實驗指出恩氟喹啉羧酸導致年幼動物關節軟骨惡化、肌腱損傷、關節炎、骨骼或軟骨問題。

只要在水產魚類中驗出殺菌劑，無論劑量多寡，就是違規。（圖/Freepik)

儘管恩氟喹啉羧酸本身是一種合法的動物用抗菌藥，但目前不被允許用在水產品 (魚蝦等)。在水產魚類中被驗出，就是違規。有可能是蓄意用藥、也可能是污染。





建議選購水產品時，可優先選擇有完整「產銷履歷」或「產地/檢驗標示」的魚類及供應商，以降低遇到藥物殘留的風險。







