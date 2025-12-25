畜試所偕台大培育「燕麥墾丁1號」 可替代進口牧草

〔記者楊媛婷／台北報導〕國內餵養牛羊的燕麥草多用進口，農業部畜試所與台大農藝系育種團隊歷經10年，自國外引種後，選出產量高、品質佳、具抗病性且可適應台灣本土環境的早熟燕麥，並命名為「燕麥墾丁1號」，該品種可在冬天種植，並可替代進口牧草。

我國每年進口乾燕麥草的數量高達8.5萬噸，進口金額超過11億元，畜試所表示，國內畜牧產業對燕麥草需求旺盛，因此自2015年起就引進種原，並進行種子繁殖品系試驗，最後選育出「燕麥墾丁1號」，該品種具有高產、抗銹病、營養價值佳及適應性廣等生育特性，屬中熟品系，生育日數較進口燕麥商業品種Swan短，有利於各地區銜接一期作主作物。

廣告 廣告

畜試所表示，該品種適合冬天種植，將可替代進口牧草，可解決國內缺少高品質國產牧草問題，擬於2026年起設置燕麥墾丁1號的示範區，提供牧草經營的農民、酪農與草食動物飼養業者選育新品種的參考。

【看原文連結】

更多自由時報報導

高雄里調整定案！7里拆分成17里 14小里合併為7里

平安夜6.1地震重創台東體中！天花板砸落、爆管如瀑布畫面曝

林聰明沙鍋魚頭陷食安風暴 今再公告延長休業

台東6.1地震！賣場貨品掉滿地畫面曝 卑南岩灣監獄石牆裂了

