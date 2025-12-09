畜試所推國產燕麥取代進口

國產燕麥適應性佳，適合在冬季種植。

農業部畜產試驗所推動以適地適作的輪作模式種植國產芻料用燕麥，國產燕麥具有高產量、穩定、適地性強及養羊餵飼效果佳等優勢，且生產利潤高，能完全替代進口燕麥。種植燕麥不僅活化冬季休耕農地，也建立在地生產、在地利用的低碳農業。

畜試所指出，燕麥在台灣展現極佳的環境適應能力，晚熟燕麥品種的乾草產量每公頃達九公噸，扣除成本利潤可達四萬一千元，比進口燕麥成本低。並且國產燕麥乾草的纖維組成適中，具備良好的消化率，經乳山羊餵飼試驗證實，國產燕麥具有極佳的適口性，乳羊攝食量與進口燕麥無差異。

在乳量、乳脂肪及乳蛋白等泌乳性能指標上，餵飼國產燕麥與進口燕麥表現一致，顯示國產燕麥具備替代進口燕麥的實力。建議酪農以在地的價格選用國產燕麥，比進口燕麥成本低，且達到相同的飼養效果。

畜試所表示，面對台灣冬季芻料短缺及進口飼料價格波動的挑戰，以適地適作的輪作模式生產國產燕麥，具有產量高、穩定性好、適地性強、餵飼效果佳等優勢，並且能與綠色環境給付所推動的友善輪作措施相輔相成。畜試所與財團法人台灣水資源與農業研究院亦將於十日在七股辦理「國產芻料觀摩會」。