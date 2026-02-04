畜試所一一四年度成果亮眼

畜試所年度成果發表，展示多項亮眼成績。（記者黃文記攝）

記者黃文記∕新化報導

農業部畜產試驗所在一一四年度有多項科研創新及國際品質認證成果，包括牧草新品種燕麥墾丁選一號通過命名，研發專利獲證三件、技術移轉三十五件授權金達五百八十六萬元，並有四項實驗動物場域通過國際認證、三項實驗室含檢驗技術獲得全國認證基金會驗證，四日進行年終成果發表，展現「馬不停蹄」的創新能量。

畜試所所長黃振芳細數該所一一四年度在科研創新、淨零減碳、畜牧永續發展、國際品質認證及智慧財產權保護等方面皆展現良好成績，此外，機關及研究人員獲獎總共達十三個獎項，成果亮眼。

廣告 廣告

成果發表介紹國產牛乳與羊乳檢驗技術及機能性牛乳開發技術，畜試所整合紅外線光譜與人工智慧分析，建立快速且準確率高達百分之九十六的牛乳產地鑑別技術，有效區分國產及進口乳。此外，畜試所研究團隊開發乳牛Ａ２β酪蛋白之基因型鑑定與牛乳中Ａ１β酪蛋白檢測技術，解決原本需送國外檢驗費時且費用高的問題，應用該技術每個樣本僅需六百元，大幅降低檢驗成本。

該技術可有效幫助酪農進行牛群分群管理，確保乳源純正及終端產品的純度，發展具消化友善特性的加值機能性牛乳產品，提供消費者多樣化的選擇。此外，在羊乳品質管理則透過鑑別與監測有害細菌種類與數量，優化擠乳作業與貯乳條件，穩定風味與品質以提升國產鮮羊乳之銷售量。

黃振芳所長表示，面對日益嚴峻的環境挑戰，畜試所將持續扮演產業最強力的後盾，以創新科技推動畜產業升級與永續發展。展望一一五年畜試所研究重點包括推動畜禽數位化育種技術與應用，深度整合ＥＳＧ淨零減碳與循環場域，促進畜牧產業的綠色永續發展，同時積極發展畜牧智慧農業省工高效率技術，優化場域驗證與監控系統及透過推動友善生產與動物福利，為台灣畜牧業開創高韌性、高品質且接軌國際的永續新局。