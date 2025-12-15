畢亞利亞茨基：幸有諾貝爾獎 在獄中才不會被打太慘

（中央社維爾紐斯14日綜合外電報導）白俄羅斯異議人士、諾貝爾獎得主畢亞利亞茨基（Ales Bialiatski）仍難以置信自己重獲自由了，經過多年監禁、幾乎斷絕與外界聯繫後，如今終能和妻子見面交談。

63歲的畢亞利亞茨基，在13日凌晨4時被獄卒喚醒、蒙住雙眼、送上車子走了數百公里，他被強行流放至立陶宛。

畢亞利亞茨基因長年揭發白俄當局侵害人權，於2021年被捕，2022年獲頒諾貝爾和平獎。自1994年掌權的總統魯卡申柯（Alexander Lukashenko）將他視為眼中釘。

過去近3年裡，外界幾乎無從確認畢亞利亞茨基是生是死，他一直被關押在靠近俄羅斯邊境的高爾基（Gorki）第9號勞改監獄（Prison Colony Number 9）。

他在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）接受法新社訪問時提到：「我必須設法向外界傳遞訊息，說我還活著。」

他經常請那些即將出獄的囚犯，代為傳遞自己平安的消息。

畢亞利亞茨基從2021年入獄後，他僅能收到一些經過嚴格篩檢的消息。

在美國與白俄達成協議條件下，畢亞利亞茨基在13日與其他122名政治犯一同獲釋。

●獄中不人道虐待

畢亞利亞茨基說自己飽受白俄政治犯常會遭遇的「羞辱」，包括長時間關押在各種懲罰性的牢房裡。

他回憶自己曾穿著單薄衣物，關在冰冷牢房裡數日，還曾遭遇其他種種「不人道」待遇，有些經歷他實難以啟齒。

但畢亞利亞茨基認為，因自己有著諾貝爾獎光環，才免於最惡劣的對待，他坦言這份榮耀應屬於「全體白俄羅斯社會」。

他說：「得獎讓我得以躲過更悲慘虐待，而同儕們卻沒這樣的運氣。」

他甚至打趣表示，獄卒們「知道這個人得過某某獎，大概不能隨便打他。」

●批當局一手放人 一手抓人

雖然能重獲自由，畢亞利亞茨基心繫依舊被囚的同伴。

他領導的人權團體「維亞斯納」（Viasna）表示，目前白俄羅斯還有1110名政治犯。

畢亞利亞茨基警告，當局這次雖然大規模釋放政治犯，卻仍在逮捕其他人。

他說：「當局繼續製造恐懼氣氛...這是瘋狂的政策：一手放人，另一手又抓人。」

●永不放棄

距離白俄當局鎮壓2020年示威活動，如今已逾5個年頭，畢亞利亞茨基坦言，當時抗爭人士和反對派都低估了當局鎮壓的規模與殘酷。

他誓言「永不放棄」，將會流亡海外、繼續民主抗爭，並指控魯卡申柯政權用迫害讓人民「窒息」。

最後，他帶著微笑說：「我相信，遲早有一天，白俄羅斯的情勢會好轉。」（編譯：紀錦玲）1141215