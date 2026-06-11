畢典發泳圈？台中清水國小操場積水變「汪洋」

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台中市清水國小因強降雨淹水，緊急調度抽水機處理。（圖／東森新聞）





台中市清水國小操場10日因強降雨淹水，整片操場積水深及腳踝，宛如水池。由於11日舉行畢業典禮，一度引發家長與學生擔憂。校方調查指出，因老舊校舍拆除改建工程影響排水系統，導致雨水無法及時宣洩，所幸緊急調度6台抽水機處理後，已於10日傍晚完成排水，畢業典禮仍可如期舉行。

操場積水嚴重，跑道與草地幾乎難以分辨，宛如戲水池一般。不少學生也擔心活動受影響，直言「怕沒辦法清理，我怕鞋子濕掉」。清水國小校長洪瑞佑表示，前一晚短時間內降下強烈暴雨，雨量過大導致積水。他指出，若為一般細雨並不會出現類似情況。

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9日晚間9時許起，台中海線地區開始降雨，至10日上午11時多才逐漸趨緩，期間多處低窪地區出現積淹水情形。創校近130年的清水國小也受影響，不僅操場積水，校內古蹟教室紅磚道亦出現約10公分積水。

由於原訂11日舉行畢業典禮，校園積水一度讓外界擔心活動受影響。校方隨即啟動6台抽水機，於10日下午5時完成排水作業。針對淹水原因，校方說明，校內正進行老舊校舍改建工程，其中一棟使用超過60年的校舍已拆除重建，施工期間影響排水系統，使排水量減半，雨水無法及時排出。

校長洪瑞佑表示，已請營造廠加派大型抽水設備因應，排水能力已獲改善。校方指出，後續學生校園巡禮仍照常進行，畢業典禮則安排於室內古蹟講堂舉行，因此此次暴雨造成的積水，未影響典禮進行。畢業生最終仍可順利完成畢業典禮，留下校園回憶。

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