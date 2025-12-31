畢卡索光影藝術展 揭開大師傳奇外衣

記者劉昕翊／臺北報導

《永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己》今日起至4月6日，在中正紀念堂盛大登場，重現畢卡索經典作品，並搭配360度沉浸式劇場與聲光，從藍色的孤寂到粉紅的柔情，從立體派的顛覆到7位繆思的愛與靈感，剝開大師傳奇外衣，引領民眾一層層理解藝術。

展覽由SPEY詩貝威士忌，以「The Spirit of Art」為名，攜手主辦單位翡冷翠文創舉辦，由Art Media Studio的Vincenzo Capalbo、Marilena Bertozzi擔任策展人，規劃7大展區，獨家呈獻臺灣首個畢卡索光影展，並於昨日舉辦媒體預展。翡冷翠文創總經理鄭清煌表示，希望用不同的策展方式，從不同的角度，引領觀眾接近充滿矛盾的「畢卡索」。

7大展區 沉浸式光影體驗

《永恆畢卡索光影藝術展：藝術、繆思與知己》規劃7大展區，呈現5大亮點，包含，運用光影重現《格爾尼卡》的震撼現場，以聲光重構戰爭的哀歌與人性的吶喊；7位繆思的靈感，揭示畢卡索情感與創作的交會；全臺首次沉浸式光影體驗，走進畫布感受色彩流動與情感共鳴等。Vincenzo Capalbo、Marilena Bertozzi分享，這次的展覽對於臺灣觀眾是一個非常重要的展覽，且很特別，場內有不同的展廳，每一個都有不同的顏色、風格及音樂，除介紹畢卡索的生平，還有一個藝術長廊，陳展許多經典的作品，以及美輪美奐的沉浸式展覽，期待大家親自前往探索。

此外，媒體預展現場也特別邀請實踐大學服裝設計學系參與服裝展演，從畢卡索的作品中汲取靈感，將畫作裡的線條、形狀與視覺轉化，透過服裝設計與展覽光影相互呼應，詮釋畢卡索作品中的藝術精神，為展覽揭開序幕。

