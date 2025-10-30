畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼
[NOWnews今日新聞] 法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Still life with guitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術品竊盜案。不過，西國警方追查21天後發生只是一場烏龍，運輸公司將該畫作放在門口時，被一位熱心鄰居帶回家保管，直到看到畫作失竊的新聞時才連忙報警。
據衛報報導，這起畫作消失事件在羅浮宮搶案的同一天被披露，一度引發藝壇熱議恐是另一起藝品劫案。西班牙藝術家畢卡索的一系列作品，10月3日被從西班牙首都馬德里運往南部格拉納達（Granada）借展，但貨車抵達後，其中一幅1919年繪製的畫作「吉他靜物」（Still life with guitar）卻離奇消失。
「吉他靜物」價值60萬歐元（約新台幣2151萬元），持有者是馬德里某位私人收藏家，他將畫作借給CajaGranada基金會辦展覽，但本月6日貨車抵達展場時，策展單位收到56幅畫作，唯獨缺少「吉他靜物」，連忙報警。
西班牙警方在搜查21天後，24日宣布尋回「吉他靜物」，西班牙國家警察局表示，「初步調查顯示，畫作可能沒有裝載到運輸卡車上」，歷史遺產部門正持續調查運輸過程，以確定此事是無心之過或是蓄意而為，警方並未透露是否有任何犯罪行為跡象。鑑識專家也對畫作進行檢查。
一名接近調查的消息人士透露，這幅畫其實根本沒有離開馬德里的那棟建築物，運輸公司把畫作包裹放在門口時，一位鄰居以為是有人遺忘，就把包裹帶回家中收起來，直到幾天後聽到丈夫說畢卡索畫作失竊，她檢查包裹發現是「吉他靜物」才連忙報警。
之所以會鬧出這起烏龍，是因為這幅「吉他靜物」水粉石墨畫，尺寸僅有5吋乘以4吋（約12.7公分乘以9.8公分），非常小巧，若裝入箱中的確很像是普通包裹。不過這幅畫作在借展前已經裝裱並投保60萬歐元。
文章來源：
Still life that never moved: mystery of missing Picasso painting solved
更多 NOWnews 今日新聞 報導
泰國王太后病逝「Uniqlo1舉動」網驚呆！泰媒提醒喪服這樣穿
川普見習近平前喊「我很尊重台灣」盧比歐挺：別擔心成為籌碼
才批賴清德魯莽！學者曝民進黨「脫離現實」：如戰前烏克蘭
其他人也在看
主嫌被抓！羅浮宮世紀竊案又有5嫌落網 31億珠寶仍下落不明
法國羅浮宮（Louvre Museum）本月遭遇發生在光天化日之下的世紀竊案。巴黎檢方在當地時間30日表示，再逮捕5名新嫌犯，當中包含一名主嫌，他們涉及了價值8800萬歐元（約31.3億元台幣）的法國皇冠珠寶竊案。中天新聞網 ・ 15 小時前
正妹貼工程師！他偷聽對話傻眼：女道德感很低 一票人不挺：都很爛
許多情侶出門約會時，多少都會有親密互動。不過，一名在竹科上班的男子日前外出用餐時，卻目睹一對情侶在點餐時不斷親密接觸、當眾放閃，沒想到偷聽對話後才驚覺，男方竟是已婚、有小孩的工程師，而女方則是濃妝豔抹、年輕貌美的小三。這突如其來的「外遇現場」讓他傻眼不已，也忍不住發文感嘆：「現在女生的道德感是不是都很低？」貼文一出，立刻引發網友熱議。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
阿嬌戒酒1年後驚艷現身！暴瘦回4字頭「少女臉」粉嗨喊：女神回來了
曾被封為「顏值天花板」的香港經典女團Twins成員鍾欣潼（阿嬌），出道超過20年始終是許多粉絲心中的女神代表。如今44歲的她，雖仍保持凍齡美貌，然而體態一度因健康與代謝問題起伏爆肥，讓外界相當關注。去年她因手部不明顫抖就醫，醫師懷疑與長期飲酒造成肝臟負擔有關，阿嬌也因此下定決心全面戒酒。時隔一年多再度現身公開場合，驚人體態曝光。三立新聞網 setn.com ・ 4 天前
中國愛滋病疫情拉警報！感染者高發省份出爐：第6名新疆就已破10萬人
根據中國國家疾管局最新公布的統計數據，「中國愛滋病毒感染者高發省份人數排名」再次引發社會關注。2024年，全國愛滋病（HIV/AIDS）感染者中，四川省以約17.47萬例居首，成為中國感染人數最多的地區；其次為廣西（12.32萬）與重慶（11.6萬）。整體來看，西南地區依舊是疫情最為集中的熱區。(記者唐家興)三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
法國第一夫人性別疑雲纏身 愛女親曝：母親長期焦慮「不敢看網路」
根據《CNN》報導，這起案件涉及十名被告，他們被控在網路上長期騷擾並散播針對碧姬的性別與性傾向謠言，導致她的私生活與心理健康嚴重受影響。41歲的蒂法妮在庭上指出，自謠言擴散以來「幾乎沒有一週母親未受到騷擾」，即便在私人場合也無法避免他人提起這些謊言。她形容，母...CTWANT ・ 1 天前
金價暴跌該進場嗎？專家估這價位有撐分批買
[NOWnews今日新聞]國際黃金現貨價格暴跌，每盎司從高點4381美元一路跌到3886美元，目前跌深反彈來到3962美元，但現在可以進場嗎？還會再跌嗎？對此，台新銀行首席外匯策略師陳有忠今（29）日...今日新聞NOWNEWS ・ 1 天前
粿粿王子出國「越友界線」 葛斯齊再爆：西洋出軌團不只1對
娛樂中心／徐詩詠報導藝人王子遭男星范姜彥豐控訴介入家庭，男方稱手上握有妻子粿粿與王子的關鍵證據，3方後續在社群上分別說明，消息曝光後引發大量關注與討論。不過，資深狗仔葛斯齊今（30）日稍早於臉書上爆料，稱「西洋出軌團」中偷吃的其實不只一對。民視 ・ 16 小時前
散熱受資金追捧 外資調升奇鋐、雙鴻目標價
[NOWnews今日新聞]AI浪潮來襲，推動散熱族群受到資金追捧，外資也紛紛調高相關個股目標價，最新亞系、美系外資調升奇鋐、雙鴻目標價，帶動今（30）日股價表現強勁。蘋果「冷革命」正式展開，業界傳出高...今日新聞NOWNEWS ・ 19 小時前
Lulu突喊「我懷孕了」 陳漢典加碼爆料明年2月：會看到孕婦上台
台灣戲劇大師李國修創作的經典喜劇《風屏劇團三部曲》首部曲《半里長城》笑噴版，今（30日）演出前夕舉行彩排記者會，藝術總監王月、導演許栢昂率郭子乾、樊光耀、Lulu黃路梓茵、陳漢典、郁方、杜詩梅等演員登場，也是陳漢典與Lulu結婚登記後首度露面，聊到新婚心情，陳漢典突自爆：「其實我是外貌協會，我就是貪圖她的美色。」鏡報 ・ 15 小時前
外送點到「隔夜飯」？客嗆別做了 小吃店老闆怒砍
台中市 / 綜合報導 台中沙鹿1間小吃店，今年7月發生驚悚砍人案，1名男子叫外送餐點，疑似不滿羹飯搭配的白飯是隔夜飯，到店內咆哮，甚至嗆小吃店老闆「別做了！」，老闆竟然一氣之下，拿開山刀砍人，被依殺人未遂起訴，台中地方法院近日開庭，老闆認罪，但認為是男子恐嚇在先，才氣不過動手，沒有致人於死的意圖。檢警還查出，小吃店老闆過去因為妨害秩序等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到衝動下又犯下砍人事件。 監視器畫面拍下，白衣男子怒氣沖沖進到店裡，手上還拿著長長的利器，對著黑衣男子揮砍，黑衣男子趕快向左邊閃去，白衣男子又砍了一刀，另外一名女子趕快衝上前，攔下白衣男子。驚悚砍人事件發生在今年7月，台中沙鹿1間小吃店，白衣男子這麼氣，因為黑衣男子不接受道歉，還到店裡叫囂。林姓顧客說：「如果是這樣，你們不要做了啦。」檢警調查，白衣男子是小吃店黃姓老闆，黑衣男子是林姓顧客，他用外送平台點餐，質疑羹飯搭配的白飯是「隔夜飯」，口感吃起來半生半熟，回到店裡找老闆理論被砍傷，造成右手臂骨折，右上臂撕裂傷等，老闆被依殺人未遂起訴。黃姓老闆說：「我打電話先跟他道歉，但是他說叫我現在要馬上過去，口氣很差，就是因為這樣我才不爽，做那麼多天了，客人只有他，這樣反應。」台中地方法院29日開庭，老闆認罪，但他說因為顧客先恐嚇他，氣不過才會砍人，但沒有殺人意圖，希望法官從輕量刑。附近攤販說：「老闆娘很客氣，之後就沒開了。」實際回到小吃店，已經沒有營業，附近店家說，遇到老闆娘都很客氣，檢警查出，黃姓老闆先前因為妨害秩序、組織等罪被判刑，今年6月才出獄，本想重新開始，沒想到又衝動發生砍人事件。 原始連結華視影音 ・ 14 小時前
人妻女星也要王子？變臉速度超快 卡「粿王」中間不尷尬
人妻女星也要王子？變臉速度超快 卡「粿王」中間不尷尬EBC東森娛樂 ・ 10 小時前
前3季每股虧2.81元！八大公股出脫這「IC設計廠」2千張 清倉萬海抱2.23億撤退
[FTNN新聞網]記者江佳蓉／綜合報導台股加權指數今（30）日終場跌7.21點，收在28,287.53點，跌幅0.03%，根據「玩股網」統計，觀察八大公股上市個股賣超方面，A...FTNN新聞網 ・ 9 小時前
驚悚真相曝光！基隆中山隧道「長髮女鬼」抓到了 2女1男到案說明
本月26日晚間，基隆一名賴姓騎士，騎乘機車行經中山隧道時，赫然驚見「長髮女鬼」，嚇得他當場腿軟，事後還去廟裡拜拜，畫面被PO上臉書社團《靈異公社》，引發網友熱議。警方介入調查後，透過監視器發現，竟是3位民眾到場拍攝「萬聖節」素材，還將車輛違停在隧道內，昨（29日）已通知3人到案說明，並依法舉發。三立新聞網 setn.com ・ 21 小時前
美股飆泡沫極限？華爾街傳奇預言像1999年一樣瘋 2因素擋不住
美股持續強勢上攻，四大指數再創歷史新高，市場情緒高漲，彷彿漲勢已無天花板。隨著美中貿易緊張情勢緩和，投資氣氛轉為樂觀，部分專家甚至預測，美股正邁向一波可能超越2000年網路泡沫前的猛烈漲勢。中時財經即時 ・ 1 天前
不是惡搞！全家突改名「犬家」官方證實揭原因
台灣便利商店據點多，隨處可見品牌林立，不過有網友走到住家附近時，意外看見全家招牌改名為「犬家」，傻眼說以為是惡搞，沒想到官方出面承認這是期間限定招牌，並揭露背後原因。中時新聞網 ・ 1 天前
獨家》弒母兇手成繼母！他曝父親「新一家三口」來婚禮：很難冷靜
《我們六個》近期在Netflix上映，掀起高度討論，41年前的真實社會事件「李月桂案」也再度成為焦點。劇中原型人物之一的林作逸，就是當年的被害者家屬，身為老師的他，一度和哥哥背負「棄養父親」的罵名。他向《中時新聞網》透露，當年妹妹結婚，還在世的父親曾帶著小三、同父異母的弟弟出席婚禮；父親驟逝後，頭七期間「還有回來探望他家」，為此忍不住坦言「有多恨、就有多愛」的複雜心情，這些不堪的往事都成為他刻骨銘心的痛。中時新聞網 ・ 22 小時前
超商美食竟是大腦殺手！研究：長期吃失智風險增44%
生活中心／杜子心報導許多上班族為求快速解決一餐，常會選擇吃微波食品、炸物或甜點解決，但長期吃這些「方便食物」，可能會導致大腦功能的提早退化。營養師薛曉晶指出，研究發現「超加工食品」（UPF）不僅與肥胖、心血管疾病相關，還可能直接傷害腦神經、加速記憶力衰退。她引用《JAMA Neurology》2023年研究指出，追蹤超過1萬名35至74歲成年人長達8年，結果顯示，經常攝取「超加工食品」的人，認知功能下降速度比低攝取者快28%，執行能力更下降25%；而2024年《Journal of Neurology》進一步證實，超加工食品與失智風險增加44%有顯著關聯。民視 ・ 2 天前
薔薔《黑澀會》跟王子0接觸 看粿粿婚外情「爆炸性發言」全場嚇瘋
范姜彥豐29日控訴妻子粿粿與王子邱勝翊的婚外情，引發軒然大波。過去曾是《我愛黑澀會》的薔薔，30日加入《小姐不熙娣》主持陣容出面受訪，談及此事表示跟王子完全不認識，若自己的另外一半有這樣的行為，她當然是無法接受。簡子喬｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 18 小時前
婦人被騙6千多萬 第14次領1千多萬被行員擋下
南部中心／洪明生、陳姵妡 屏東報導詐騙集團手段層出不窮，屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次，一共被騙走六千多萬，直到第14次他又到銀行要領一千多萬時，被銀行行員給擋了下來。屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）警方vs.詐騙車手：「你剛一直在跟詐騙集團聯絡對不對，拍照回傳，你來收幾次了 ，你不知道嗎。」警方發現詐騙集團現身，馬上一湧而上，將車手逮捕。這名詐騙車手，依照詐團吩咐，前來銀行收取款項，光是收款，就被收了13次，第14次上門時，因為要收走一千多萬做投資，銀行發現苗頭不對而報警，成功攔阻，但張姓被害人在這之前，就已經被騙超過六千萬，詐騙導火線，居然是免費贈書活動。屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「名人贈書活動，詐騙集團就把它引導進去，詐騙的LINE群組裡面，被害人看到她一個獲利狀況，所以她就持續將錢，繼續投入給詐騙集團。」東港新光銀行副理高屏馨：「我們請客人提供房地的買賣證明，客人提供不出來，然後也成功攔阻了1460萬，可是其中被害人沒有醒，配合警察抓車手，然後提領1200萬，所以我們總共攔阻2000多萬。」屏東有位張姓被害人，因為免費贈書活動，而加入詐騙投資群組，連續被剝皮13次。（圖／民視新聞）詐騙集團手法層出不窮，小到買書貨到付款，到群組投資詐騙，幾乎無所不在，現在屏東警方，跨域結盟，集結金融機構、以及當地信仰中心，一起替民眾把關。其他被詐騙過民眾黃先生：「其實他們詐騙集團都互通，他騙了我兩本書後，連續每天都有包裹到我家去。」屏東縣刑警大隊大隊長葉士傑：「發現異樣之後金融機構，配合警方作車手的誘捕，最後把嫌犯逮捕到案。」11月全民普發現金政策開跑，警方擔心又有民眾不慎被騙，連手異業結合阻詐，要避免詐騙集團猖狂，保護民眾身家財產。原文出處：屏東婦人已經被騙6千多萬 第14次領1千多萬被 更多民視新聞報導網戀陷阱！2大叔險遭詐 警銀聯手識破人頭帳戶私大生進半導體業卻被同事當面「戰學歷」 她反問一句全場無語好自卑東南亞「高薪工作」變噩夢！外交部籲國人別再被騙 公布4國緊急聯絡電話民視影音 ・ 18 小時前
非洲豬瘟「帳算誰的」？媒體人給肯定答案
[NOWnews今日新聞]台灣出現首例非洲豬瘟案例，國民黨批評，民進黨政府在疫情爆發後，第一時間開始「造謠」與「卸責」，企圖轉移邊境管制不力的責任；政治評論員吳崑玉今（30）日在網路節目《新聞！給問嗎...今日新聞NOWNEWS ・ 3 小時前