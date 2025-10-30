畢卡索名畫離奇消失21天！警尋獲真相大傻眼

▲畢卡索畫作「吉他靜物」驚傳消失21天，警方尋獲後發現竟是被一名鄰居誤帶回家中，鬧出大烏龍。（圖／翻攝自X／Policía Nacional @policia）

[NOWnews今日新聞] 法國巴黎羅浮宮日前發生驚天搶劫案，8件珠寶遭竊賊盜走，同一天在西班牙也傳出畢卡索的畫作「吉他靜物」（Still life with guitar）在運輸途中離奇消失，被懷疑也是藝術品竊盜案。不過，西國警方追查21天後發生只是一場烏龍，運輸公司將該畫作放在門口時，被一位熱心鄰居帶回家保管，直到看到畫作失竊的新聞時才連忙報警。

據衛報報導，這起畫作消失事件在羅浮宮搶案的同一天被披露，一度引發藝壇熱議恐是另一起藝品劫案。西班牙藝術家畢卡索的一系列作品，10月3日被從西班牙首都馬德里運往南部格拉納達（Granada）借展，但貨車抵達後，其中一幅1919年繪製的畫作「吉他靜物」（Still life with guitar）卻離奇消失。

「吉他靜物」價值60萬歐元（約新台幣2151萬元），持有者是馬德里某位私人收藏家，他將畫作借給CajaGranada基金會辦展覽，但本月6日貨車抵達展場時，策展單位收到56幅畫作，唯獨缺少「吉他靜物」，連忙報警。

西班牙警方在搜查21天後，24日宣布尋回「吉他靜物」，西班牙國家警察局表示，「初步調查顯示，畫作可能沒有裝載到運輸卡車上」，歷史遺產部門正持續調查運輸過程，以確定此事是無心之過或是蓄意而為，警方並未透露是否有任何犯罪行為跡象。鑑識專家也對畫作進行檢查。

一名接近調查的消息人士透露，這幅畫其實根本沒有離開馬德里的那棟建築物，運輸公司把畫作包裹放在門口時，一位鄰居以為是有人遺忘，就把包裹帶回家中收起來，直到幾天後聽到丈夫說畢卡索畫作失竊，她檢查包裹發現是「吉他靜物」才連忙報警。

之所以會鬧出這起烏龍，是因為這幅「吉他靜物」水粉石墨畫，尺寸僅有5吋乘以4吋（約12.7公分乘以9.8公分），非常小巧，若裝入箱中的確很像是普通包裹。不過這幅畫作在借展前已經裝裱並投保60萬歐元。

Still life that never moved: mystery of missing Picasso painting solved

