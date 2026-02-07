畢旅夜驚魂 惡領隊藉口送宵夜 闖房摸手抽房卡嚇壞5少女

台中一名陳姓男領隊趁帶國中畢旅時，以送宵夜為由闖入5少女房間遭判刑。示意圖。取材Pixabay

原本應是充滿歡笑與回憶的國中畢業旅行，卻成了台中5名少女揮之不去的深夜噩夢。一名陳姓男領隊帶領某國中畢旅期間，竟趁深夜時分以送宵夜為由，強行闖入學生房內不願離開，甚至對女學生毛手毛腳、強抽房卡斷電。台中地院審理後，依成年人故意對少年犯強制罪，判處陳男拘役40日。

判決指出，2024年10月18日，台中某國中畢業旅行入住高雄市知名福華大飯店。凌晨2時許，承攬活動的旅行社陳姓男領隊竟動起歪腦筋，提著宵夜到5名少女住宿的1109號房門口。

廣告 廣告

趁著學生開門之際，陳男在未經同意下，如同「不速之客」般強行闖入房間，並在房內旁若無人地喝起酒來。更誇張的是，酒酣耳熱之際，陳男竟對其中李姓少女伸出鹹豬手，不僅強行抓住對方的手拉近自己，還故意與李女肩碰肩，甚至語帶輕浮地宣稱：「兄弟都是這樣打招呼的！」

面對領隊超乎常理的怪異言行，5名少女嚇得魂不附體，不斷哀求「我們要休息了」、「請早點回去」、「不要在這邊喝酒」，次數多到數不清。然而陳男非但沒有反省，反而因被下「逐客令」而惱羞成怒。

為了給這群少女「一點顏色瞧瞧」，陳男竟在離開前，強行抽走插在取電槽上的房卡，導致房內瞬間陷入黑暗，並隨手換上另一張名片取代。他更強硬要求李女獨自步出房門「送行」或「單獨聊聊」，所幸同房好友機警，及時將李女拉回房內，陳男見狀才悻悻然將房卡插回並離開。

案發後，李女在驚恐中向警方報案，案件經由高雄地檢署核轉台中地檢署偵辦。在法庭上，陳男卻大玩「失憶陷阱」，辯稱當時是覺得學生開門像是要請他進去，後來只是在聊天，更推諉說是因為喝了酒，「可能讓學生誤會了」，矢口否認有強制行為。

不過，法官勘驗飯店監視器畫面及被害少女們指證歷歷的證詞，認為陳男身為領隊，明知對方皆是未滿18歲的少年，卻在凌晨時分侵入私人居住空間，甚至以強暴手段妨害學生使用房間的權利，行為實屬不該。

台中地院法官審酌，陳男事後已與5名少女達成調解，且坦承犯行，最終依《兒童及少年福利與權益保障法》加重其刑，判處拘役40日，可易科罰金4萬元，全案仍可上訴。



