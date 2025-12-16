畢旅沒人要去！「0人報名」班導宣布當天照常上課 引爆超兩極畢旅回憶殺

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

畢業旅行對許多人來說是學生時代的重要回憶，但近日卻有高三班級因「沒人報名」而直接取消。原本安排在下學期初的畢旅，因全班零人參加，班導只好在群組公告，所有學生當天照常回校上課，若有其他計畫則需依規定請假。消息曝光後立刻在網路上引發討論。

近日有高三班級因畢業旅行「沒人報名」而直接取消，班導宣布正常上課。（示意圖／Unsplash）

原PO在Threads曬出班群截圖，感嘆「大概只有我們班0個人去畢旅」。不少網友看到後直言後悔參加畢旅，原因是畢旅行程「又貴又無聊」，有人抱怨坐車時間長、活動受限，甚至遇到颱風只能草草拍照就結束；也有人認為和學校出遊規矩太多，還不如自己和朋友相約更好玩。

廣告 廣告



不過，也有網友持相反看法，認為畢旅雖然不一定精彩，但卻是珍貴的青春回憶。有網友分享，自己國中隔宿或高中畢旅到現在仍記得清楚，甚至有人因當時正值SARS疫情，被迫取消畢旅而遺憾多年。也有人提到，當初班上報名率低，後來主任親自介紹行程，才讓大家踴躍參加，剛好領隊是個有趣的年輕人，最後留下難忘的回憶。

更多人則認為，學生有選擇權利才是重點。「不喜歡行程或覺得太貴就不要去」、「現在學生敢表達自己的喜好挺不錯」，不少留言指出，與其硬著頭皮參加再抱怨，不如直接選擇不去，反而更自在。

更多FTNN新聞網報導

冷氣團來襲疾病傳播風險升高！ 流感上週再增10重症、2例死亡

百年敷島町市場巡禮！裴社長探訪台中第三市場 大啖米其林肉圓

疫情高峰估落在春節前後！流感再增10重症、2死 疾管署增購15萬劑疫苗配送中

