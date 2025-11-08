畢旅體驗雲霄飛車悲劇了！小六生「10萬助聽器」噴飛...親友急求救

生活中心／吳泊萱報導

小六學生到九族文化村畢業旅行，玩雲霄飛車時10萬元的助聽器噴飛，親友急發文協尋。（圖／業者提供）

對於有聽力障礙的人來說，助聽器是生活中不可或缺的重要物品，但助聽器要價不斐，一個動輒數萬元，對一般家庭來說，也是不小負擔。昨日（7日）在九族文化村就有一名戴助聽器的小六學生，因為參加畢業旅行太興奮，搭雲霄飛車時忘了拿下助聽器，導致要價10萬元的助聽器掉落，親友們心急如焚發文求救，希望能找回助聽器。對此，園方表示有接獲家屬通報，但目前尚未尋獲遺失物，這兩天將會派巡檢人員加強巡尋。

原PO在網路上發文，指出昨日（7日）同事就讀小六的孩子畢業旅行，到九族文化村玩，因為第一次參加太興奮，搭雲霄飛車時忘了拿下助聽器，導致價值10萬元的助聽器噴飛遺失，雖然已拜託工作人員幫忙尋找，但目前還沒有好消息。

親友發文尋粉紅色助聽器，盼善心人士尋獲後能轉交工作人員，他們會提供一些心意。（圖／翻攝網路）

原PO表示，如果有善心民眾尋獲粉紅色的助聽器，可交給工作人員，他們會附上一些心意，家屬週末也會南下尋找，希望透過網路的力量，請所有到九族遊玩的民眾幫忙留意協尋。

文章曝光後，許多網友紛紛留言打氣，祝福一家人能順利找回助聽器，也有熱心網友表示家中有替換下來的助聽器，若有需要可以提供。原PO則回應，目前家屬有先跟原廠租借，還是希望能找回遺失的助聽器，就算損壞維修，應該還是比買新的便宜。

對此，九族文化園區企劃部副理彭翔毅表示，園區有接獲尋物通報，但目前尚未尋獲此物品，由於助聽器價值不斐，當事人應該很著急，園方這兩天將會派巡檢人員加強協尋。

